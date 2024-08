******

¿Qué le pasa a esta gente que nos quiere convencer de que ya “estamos mejor? Ellos están mejor y después nadie más. En los hospitales no hay médicos, remedios y en casos puntuales falta buena atención.

******

El “doctor” utilizó billones, término anglosajón, para no decir mil millones de dólares. Con esa denominación supuestamente él cree está por encima del común de los mortales.

******

Hasta dijo que paga impuestos, como si este país fuera un Principado y no una República. Aunque hay que reconocer que las autoridades viven como “príncipes” a costillas del sacrificio del ciudadano de a pie que tiene que renunciar a su comodidad para que otros “vivan mejor”.

******

Ahora, como “doctor” recibido en EE.UU. no puede explicar por qué los gastos sociales de Itaipú no ingresan al Presupuesto General de la Nación para que se pueda controlar. La respuesta es sencilla: el que realmente manda no quiere.

******

El martes a la tarde el cartismo comienza a ejecutar otro plan de revancha contra sus enemigos políticos: la comisión “garrote” que apunta a ABC, las organizaciones no gubernamentales y otros.

******

El “Patrão” intenta desmarcarse gua’u de la persecución a la prensa y a las organizaciones civiles críticas. Por ese motivo, un colorado cartista no presidirá la comisión “garrote”. El elegido es Dionisio Amarilla, que es lo mismo.

******

Obviamente las sesiones no serán públicas sino secretas como en la dictadura. Ya se sabe cómo terminará todo esto. Por WhatsApp le enviarán el informe desde algún “quincho”.

******

Pasan los meses y el impresentable intendente cartista “Re-Necho” no informa qué hizo con los G. 500.000 millones de los bonos y otros créditos.

******

Encima, gestionó otro préstamo para “bicicletear” la deuda que contrajo y no pudo pagar. Lamentable.

******

Este es otro que ya “está mejor”. Y parece que vive en Lambaré y no en la ciudad que dice administrar.