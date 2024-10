******

Está en juego el grado de inversión con esta ley antidemocrática. Veremos si se anima a vetar.

******

Ayer, la ANR aterrizó en Ciudad del Este y lanzó el plan de reelección del cartismo. Con el “Patrão” en el poder y esta vez “Mangui” en el Palacio, espacio que ocupa ahora Santítere.

******

Para agradar a su “Patrão”, Mangui también se lanzó con todo contra la prensa crítica. Le faltó nomás el jingle de la tristemente célebre “La Voz del Coloradismo” e incluir en su discurso que somos unos subversivos que buscamos dividir a la familia paraguaya.

******

Es obvio que los políticos que esconden o planean guardar algo cuestionen el trabajo de la prensa porque en algún momento aparece una investigación seria que descubre la realidad de las cosas.

******

Ayer Santítere volvió a repetir su mismo discurso enojado del lunes pasado contra la prensa pero esta vez ya tomó previamente té de tilo. Alguien lo convenció de que la prensa que luchó contra la dictadura stronista se quedó en el tiempo. Y donde va repite lo mismo.

******

Precisamente la prensa crítica no elogia a Stroessner, al contrario, a diferencia de su nuevo partido: el Colorado, que le rindió homenaje cuando el dictador falleció en agosto de 2006. Esa parte no le contaron o no recuerda, tal vez porque en ese tiempo era liberal y no le interesaba lo que ocurría en la ANR.

******

El clan Zacarías-McLeod se presentó también como “el gran salvador” de la capital de Alto Paraná. Hablaron incluso de “recuperar” la ciudad. Lo que deberían aclarar es si recuperarán de manos del opositor intendente Miguel Prieto (Yo Creo) o del grupo armado que se había apoderado de ese distrito cuando estaban festejando el cumpleaños de Sandra en las bellas playas de Itapema en abril de 2017.

******

La comisión “garrote” definitivamente debe desaparecer. Ayer sesionó sin quorum gran parte de la reunión pero, aún así, seguían. Lamentable. Encima, el bravucón “geniolón” se las da de “iluminado”.

******

TV Senado priorizó la transmisión de un encuentro con peluqueros antes que la comisión “garrote”. Por lo visto, Lizarella pisa más fuerte que el líbero-cartista.