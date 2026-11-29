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Era demasiado evidente la vinculación de CFV en todo lo que se perpetró, porque desde su cargo no podía decir que no sabía.

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Con el recuerdo de otras crisis pasadas, que incluyeron la caída de bancos y la responsabilidad de funcionarios públicos, los paraguayos y paraguayas de bien esperan que esto no termine en el oparei.

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Lo malo es que se les dio mucho tiempo a esta gente para ocultar o inclusive hacer desaparecer evidencias. En eso, la responsabilidad de Mandrake Rolón es muy grande.

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Tal vez si estuviera aún Mandrake, algunos que ahora están presos todavía estarían sueltos o quizás hasta habrían huido a otro país.

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Quienes parece no enterarse de nada son las autoridades de la FIFA. Muy ocupadas están en su próxima elección como para prestar atención al cumplimiento de reglas de ética y honestidad.

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Y pensar que a Alexandre se lo mencionaba como candidato presidencial para el 2028. Juaz!

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Por lo que estamos viendo, el grupo Ueno usaba los préstamos para financiar sus medios, además de vaciar el banco poco a poco.

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Claro que no le servía de mucho, porque lo esencial cuando uno pretende comunicar a la gente es tener algo de credibilidad.

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Ahora algunos “descubrieron” que se robaba a cacharrata con Hambre Cero. Lástima no se dieron cuenta mucho antes.

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Si se tomasen la molestia de investigar los programas de otros ministerios, también descubrirían muchas cosas inexplicables.

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Por ejemplo, que el senador Chaqueñito haya accedido a una vivienda con Che Róga Porã no fue algo aislado ni extraordinario.

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Comentan que hay muchos beneficiarios que son familiares u operadores de ministros y parlamentarios.

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Pasa que son tantos los que roban que se necesitaría triplicar el número de fiscales para que puedan investigar todo.

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Por eso, dicen que a Allianín le preocupa solamente terminar como pueda su administración e irse a su casa.