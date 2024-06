Política y cuidar la naturaleza

Se celebra hoy el día del medio ambiente en Paraguay. Una fecha muy importante para todos los que amamos la naturaleza y todo lo que eso implica. Quienes somos naturistas luchamos por una vida saludable y una filosofía holística. Eso significa cuidar la salud y los alimentos. Proteger las plantas y los animales. No contaminar ni el agua ni el aire ni el suelo. Conservar los árboles y las hierbas medicinales. Significa preparar huertas ecológicas y criar los propios animales. No poner pesticidas ni insecticidas a los cultivos. No utilizar semillas transgénicas.