En espera del “desarrollo”

Lastimosamente, hasta ahora, nada de estos beneficios alcanzaron a las familias del Alto Paraguay, atendiendo que en la zona las personas siguen muriendo debido a la tremenda precariedad sanitaria de los hospitales. Varios de estos casos se dieron como consecuencia de las malas condiciones de los caminos de tierra, que imposibilitan que las ambulancias puedan llegar a tiempo con sus pacientes, hacia los hospitales de otras regiones fuera de este departamento.

De esa enorme cantidad de nuevos asalariados que el mandatario hizo referencia, ni siquiera uno alcanzó a pobladores de esta región donde se sigue padeciendo la falta de empleos por la ausencia de industrias y que, a decir de un sacerdote, es la principal causa de la migración de los jóvenes del departamento, para proseguir sus estudios en la capital del país y, cuando se reciben, ya no regresan a sus comunidades de origen.

Hasta ahora, tampoco se dio la inversión en obras públicas, pues desde hace décadas y hasta la fecha, numerosas familias de los distritos de Bahía Negra, Fuerte Olimpo y Puerto Casado quedan aisladas en los días de lluvia por varias semanas, ante la falta de caminos de todo tiempo.

En esa misma noche, el presidente Peña anunciaba obras a ejecutar por un valor de US$ 2.700 millones, en la construcción de un nuevo aeropuerto en Asunción, un puente internacional entre nuestro país y la Argentina y el asfaltado de varios kilómetros de caminos en otros departamentos. Lastimosamente, una vez más el Alto Paraguay no figura en ese listado, como si no fuera parte de este país.

Señor Presidente, usted mismo decía recientemente: “En el Alto Paraguay hay un Paraguay entero, que todavía está esperando que lleguemos con infraestructura vial. Están esperando en esa parte del Chaco que les demos también una oportunidad”. Esperamos que esto no sea solamente una de las tantas promesas que los políticos acostumbran realizar.

A casi un año de mandato del gobierno del presidente Santiago Peña, las familias del Alto Paraguay siguen esperando acceder al tan anhelado desarrollo, para lo cual se necesita figurar en la agenda del primer mandatario.

