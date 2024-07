Política y bastón de Stroessner

Según el director de Museos Nacionales dependiente de la Secretaria de Cultura señor José Samudio el mencionado bastón es de 1951. Fue otorgado a Stroessner el 15 de agosto de ese año cuando ascendió al grado de General de División antes de llegar a ser Presidente de la República.

Hay que recordar que Stroessner subió a la presidencia después de un golpe de Estado en contra de Federico Cháves que fue ideado por Epifanio Méndez Fleitas y Tomás Romero Pereira además del mismo Stroessner que en realidad fue quien encabezó ese golpe. Ocurrió el 8 de mayo de 1954. El Presidente interino fue Tomas Romero Pereira y en julio hace exactamente 70 años se hizo una elección y el único candidato fue Stroessner que, por supuesto, ganó. Se presentó solo sin rival. Entonces dijo Samudio que ese Bastón es militar y no el que se otorga al Presidente cuando asume la primera magistratura. Stroessner el dictador que gobernó más de 35 años el Paraguay hasta el 3 de febrero de 1989. De ahí que no se trata del bastón de mando verdadero.

Aunque Soroka aclaró que no quiso ofender a nadie logró el efecto contrario. Justo era día de aniversario de los liberales y su colega Villalba se sintió agraviado. Señaló que sus familiares fueron perseguidos en tiempos de ese régimen autoritario y que 300 personas desaparecidas en esos años aun no fueron encontradas. Que fueron años de dolor y muerte. Y no conviene recordarlos.

Menos reivindicar la figura del dictador. Añadió que el gobierno tiene una deuda en la educación porque los jóvenes no conocen la verdadera historia.

Nada sucede por casualidad sino por Causalidad. Está bien que Colym Soroka haya paseado con alegría y orgullo ese bastón militar del dictador Stroessner que tanto daño causó al Paraguay. Ellos hicieron muchas obras materiales pero también hubo robos y torturas. Persecución y cárceles.

Censura y cierre de medios de comunicación ABC color y Radio Ñandutí. Exilios y atropellos de los Derechos Humanos. No se podía pensar y expresarse libremente. Todo estaba controlado y nuestros artistas e intelectuales como José Asunción Flores y Augusto Roa Bastos estaban desterrados. Y cuántas personalidades más por opinar diferente.

Fue una época muy oscura y cruel. No faltan los nostálgicos que desean regresar a esos tenebrosos 35 años. Por ejemplo querer idolatrar al único líder creyendo que es el salvador de la Patria o el protector de la gente humilde. Todos esos conceptos tienen que desaparecer. Para ser libres y soberanos tenemos que dejar de alabar y endiosar a los oscuros personajes que desean dominarnos y avasallarnos. Solo con dignidad y patriotismo vamos a sacar a estos sinvergüenzas del gobierno. Tenemos que opinar con libertad. Tenemos que dejar de votar por nuestros verdugos que nos matan de hambre. Ellos ya están mejor y el pueblo no tiene ni salud ni educación. No tiene ni seguridad ni trabajo. No tiene calidad de vida. Es hora de despertarnos y darnos cuenta como roba esta gente el dinero público. Cómo nos engañan asquerosamente y nos manipulan. 70 años es demasiado y nuestros hijos y nietos merecen otro futuro.

