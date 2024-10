¿Persecución?

¿Hay un audio de Gustavo Leite? SÍ, admitido por él. Trató de boludo a la investidura presidencial, abogó por la muerte “social y políticamente” de algunos compatriotas y amenazó con ventilar públicamente información privada de personas e instituciones no vinculadas al ámbito público. Reconoció que hay alguien -que todos sospechamos que es Horacio Cartes- que los obligó a “torcer” decisiones, algo prohibido por el art. 201 de la Constitución Nacional.

¿Estuvo Leite en la directiva de una oenegé? SÍ. Y hoy día es juez y parte mientras legisla sobre el punto, y su esposa es Presidenta.

¿Recibió plata pública su oenegé? SÍ. Recibió fondos de Itaipú Binacional por valor de G. 233.000.000 de un total de G. 2.010 millones de los cuales no ha discriminado más de G. 800.000.000.

¿Cumplió con las normativas legales? NO. “Me equivoqué” dijo por no registrarla en SEPRELAD y por no declarar conflicto de intereses en su DDJJ.

¿Está legislando Leite a favor de los negocios del secretario de su oenegé, Carlos Morínigo Gamell? SÍ. El hombre aparece como principal accionista de Neufeld Alcoholes SA (Neualco), que en mayo de este año compró los bienes de la desaparecida Azucarera Iturbe. Se anunció la reactivación de la azucarera y un mes después Leite fue el proyectista de cambios groseros a dos leyes: a la “de fomento de alcohol absoluto y de alcohol carburante” y a la de “fomento de biocombustibles”. Leite presentó la idea, dictaminó y votó a favor. Los cambios se hicieron pese a un lapidario informe del MIC que recomendaba NO tocar las leyes vigentes. Las modificaciones benefician groseramente el negocio del secretario de la oenegé de Leite y de su esposa.

¿Cuál es el vínculo de la Azucarera Iturbe con Leite? En el 2015, mientras él era ministro de Industria y Comercio de Horacio Cartes, la Azucarera recibió del estado paraguayo unos G. 15.000 millones, en el marco de una ley de supuesto salvataje.

¿Cuál de todas estas cosas pudo haber montado la prensa? ¿El audio de whatsapp? ¿La plata de Itaipú? ¿No registrar en Seprelad su oenegé ni declararla en su DDJJ? ¿Traficar influencias para tocar leyes que benefician al secretario de su oenegé que desde este año es dueño de una azucarera a la cual se benefició con millones de dólares mientras Leite era ministro? Por mucho menos que esto varios perdieron la investidura, pero claro, Leite es cartista. No se le moverá ni el Cenáculo del Congreso.

mabel@abc.com.py