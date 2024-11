Política y papá Estado

Cuando los políticos prometen que el Estado es el papá que resuelve todos los problemas está haciendo populismo. Se trata de una mentira porque el estado no es Santa Claus ni Papá Noel con regalos para todos. Si el eslogan de la campaña fue que “Vamos a estar mejor” ya lo lograron para ellos pero no para todos los paraguayos. Sabemos que el estado no cuenta con riquezas inagotables como para ser una entidad de beneficencia donando todo a los pobres. Pasa que el gobierno tiene que encontrar el mecanismo para administrar bien los recursos y que nos beneficiemos todo el pueblo. No se observa esto en la realidad. Los privilegiados son solo unos cuantos que se encuentran en cargos altos y sus familiares. Sobre todo los nepobabies.