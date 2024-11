Evitar tragedias

La tragedia ocurrió en el Kilómetro 59 de la ruta PY02, donde el conductor de un automóvil trató de esquivar a otro vehículo y terminó impactando contra un muro de concreto. En el sitio no hay buena iluminación, los conductores circulan a 100 kilómetros por hora, no se tiene control regular por parte de los agentes de la Caminera y no hay un paso peatonal.

Ante esto, la Patrulla Caminera y el Ministerio de Obras Públicas deben extremar las medidas y reforzar los trabajos en la vía. Teniendo en cuenta que por la fiesta mariana en la Villa Serrana se tendrá la presencia de miles de peregrinos.

La situación preocupa a los ciudadanos de la “Capital Espiritual”, pues la nueva circunvalación ha fracasado en seguridad.

La ampliada ruta fue inaugurada para la comodidad de la gente, pero lejos de ayudar solo ha empeorado las cosas porque lo único que genera es miedo a las familias.

En los kilómetros 53, 55 y 59, en este 2024, se han registrado seis muertes y más de 15 percances. Es un peligro mortal para los pobladores no contar con pasos a desnivel para peatones.

El pedido ya fue hecho a las autoridades del MOPC, sin embargo, hacen caso omiso al reclamo de los ciudadanos.

Desde el 2022 las comunidades de Costa Pucú, Ypucú, San Francisco, San Isidro, Espíritu Santo y Potrero Po’i solicitan la colocación de un paso seguro para los lugareños. Pero el nulo interés y la poca vergüenza de las autoridades se reflejan en el estado actual de la nueva ruta.

La obra de ampliación de la ruta PY02 tuvo una inversión de más de 500 millones de dólares.

Este proyecto es la obra vial más costosa de la historia de Paraguay. Y por esa misma razón tenía que haber sido una de las mejores.

En su momento, se había dicho que el tramo en Cordillera sería un crecimiento positivo para los paraguayos/as. Pero hoy se convirtió en la pesadilla de un pueblo que clama por lo mínimo que debería tener cada ser humano “seguridad al salir a la calle”. ¿Acaso tienen que morir más personas para que las autoridades reaccionen?

Si no se hace algo para erradicar este problema de inseguridad vial en Caacupé se seguirán perdiendo más vidas. Las medidas se deben tomar hoy, ahora, antes de que sigan ocurriendo más desgracias.

