Monólogo de una parlamentaria

Sí, estuvimos en Washington… overápa… luces por todas partes… nos llevaron de visita a unos museos… nada que ver, todas cosas viejas… me llamó la atención un camión que recoge basuras, vos sabés que solo trabaja el chofer… y no tiene ayudantes como aquí vemos… del camión sale una cosa que alza y descarga el basurero… ya te digo… sí, de primer mundo… ¿Qué aprendimos? Un colega trajo la idea de presentar un proyecto de ley para que se vote también por correo… mirana un poco ¡por correo! Llegará el voto a destino, si llega, luego de los comicios y si llega a tiempo con seguridad con la boleta cambiada… y así ko somos… Estoy demasiado bien pa sabés… todo lo que soñaba tengo a cambio de nada… bueno, no tan así, tenemos que votar nomás por el proyecto de ley que nos indica el líder de bancada… no es nada, ningún trabajo… Sí, todos los beneficios che ama, tengo un salario que nunca esperé tenerlo, pero eso no es todo, seguro de salud, nafta por un valor que pasa el salario de los médicos, ahora vamos a tener servicio odontológico completo, si queremos podemos tener diente de oro… si, de oro… Después podemos vender el oro, ja,ja,ja… Te digo más… Podemos emplear a nuestra parentela sin problemas… vos sabés que ya están conmigo mis dos hermanas… ahora una de ellas me pidió por su hijo… Juancito… es un vago, no quiere estudiar, no quiere trabajar entonces ya tengo el ok del presidente para traerle como asesor… va ganar una ponchada de plata… No te creas, cada senador y diputado tiene su Juancito o su Juancita… Así es la cosa… Sí, tenés que entrar acà…tenés cuatro años para trabajar por tu candidatura… no importa, no hace falta haber ido ni siquiera a la escuela… comenzá ya hoy mismo, primero con tus vecinos… eciles que vamos a estar mejor, no digas “ustedes van a estar mejor” porque después van a reclamar… Hay otra forma segura para que consigas este cargo, te presentás como opositora gua´u… le echàs leña al gobierno y tus futuros electores te escucharán encantados… no, ni pienses actuar aquí como opositora… apenas jurás te pasas al panal de rica miel… te recibirán con aplausos… ¿tus electores? Que se jodan, no estamos aquí para resolver todos los problemas del pobrerío… Así es, la caridad comienza por casa… Ahora estamos esperando otra elección presidencial que sea en algún país europeo… seguro que vamos a ser más de 15… Unas vacaciones gratis nos reanima… Ya te digo que comiences tu campaña hoy mismo, merecès un descanso… además vas a ser autoridad… sin por ahí te sale un zorro gris o de la caminera a molestarte por cualquier chuchería, le podes hacer echar… Así es, hay personas desubicadas que no quieren respetarnos… Y no te olvides: tu campaña tiene que ser con la frase “vamos a estar mejor” o desde la oposición, si elegís este camino, le criticàs al gobierno con dureza… casi me olvido de lo principal, con dos periodos ya te jubilás… pagamos alguito pero luego el Estado nos completa… los contribuyentes no, el Estado… La jubilación es como una gratitud de la patria para quienes trabajamos por su grandeza con inteligencia, dedicación, desinterés, honestidad… Te dejo, encantada de saludarte.