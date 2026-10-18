Lenta reacción de la SEN

Sin embargo, en la mayoría de los acontecimientos que suceden en los diferentes puntos de nuestro país, muy pocas veces se ve la presencia de los funcionarios actuando desde el primer momento en los lugares donde se requiere la asistencia de la institución, por lo que el mote de Secretaría de Emergencia Nacional que se le da no tiene sentido cuando no cumple la misión de asistir a las familias que se encuentran en situaciones delicadas.

En este caso, hace tres semanas aconteció un tremendo temporal que afectó a los municipios de Unión y 25 de Diciembre, situados en la parte sur de San Pedro, ocasionando un millonario perjuicio a más de mil familias, cuyas casas quedaron destruidas en diferentes comunidades rurales y urbanas de ambas localidades.

Lo lamentable de este suceso es que la asistencia de la SEN llegó luego de tres días a 25 de Diciembre, mientras que en la localidad de Unión la ayuda recién se recibió después de nueve días del grave suceso ocasionado por la naturaleza, donde se esperaba la urgente ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional.

La penosa situación perjudicó considerablemente a los pobladores de esta parte de San Pedro. Hasta hoy, la mayoría de los afectados no ha podido reconstruir sus viviendas por la falta de recursos económicos y la poca cooperación del Gobierno nacional, haciendo que numerosas familias sigan permaneciendo bajo las precarias carpas debido a las falencias de las instancias correspondientes.

Lo que la ciudadanía necesita para estos casos de desastres es que el Estado actúe con urgencia para socorrer a la gente que precisa de ayuda rápida, principalmente a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, cuyo nombre no representa el propósito para el que fue creada esta institución, teniendo en cuenta que la misma no demuestra la suficiente capacidad en los momentos necesarios.

Debido a las innumerables falencias, no estaría de más que las autoridades que administran la SEN vean la manera de hacer un profundo cambio en el manejo de este organismo o que, de lo contrario, los recursos sean asignados a los municipios para que, en los casos de desastres naturales, la asistencia sea más rápida.

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