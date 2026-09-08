Comentario: El eterno retorno. Por: José María Peralta

Faltan menos de un mes para las elecciones municipales, y las veredas destrozadas y columnas de la ANDE se llenaron de carteles, mientras que las redes se colmaron de canciones políticas pegadizas. En cualquier ciudad del país escuchamos que “se viene un cambio”; sin embargo, con cualquier promesa que escuchamos, es imposible no pensar que esta película ya la vimos muchas veces.

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