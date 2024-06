Fiscal indaga supuesta coacción de comisario, acusado por violencia familiar

El fiscal de la ciudad de Lambaré José Casaccia lleva adelante varias diligencias investigativas en el marco de la denuncia por presunta coacción que fue presentada por Yessica Tamara Torres, en contra de su expareja identificada como el comisario principal Salvador Ramón Rodríguez. Este último está acusado por la Fiscalía de Luque por violencia familiar tras haber herido con un cuchillo a su expareja.

La mujer denunció el pasado 3 de junio ante el Ministerio Público a su expareja Salvador Rodríguez, como la persona que la mandó seguir y agredir físicamente. Es preciso señalar que actualmente Rodríguez deberá afrontar juicio por violencia familiar contra Torres, tras ser acusado por el fiscal de Luque Jorge Escobar.

Según consta en la denuncia de Yessica Torres, el 3 de junio a las 0:30 se encontraba circulando en su vehículo en compañía de su hija menor de edad sobre la calle Fulgencio Yegros casi Lima del barrio Santa Rosa, de Lambaré. En un momento dado se percató de que estaba siendo seguida por dos vehículos de la marca Toyota.

Según el relato hecho ante la Fiscalía, los dos autos le cerraron el paso en la intersección de la calle Lima y de ellos bajaron varias personas. De uno de los autos descendieron un hombre y una mujer, quienes se acercaron hasta el coche de Torres para luego bajarla a la fuerza.

Mientras la desconocida agredía físicamente a Torres, también le expuso que “es un encargo por parte de mi expareja, uno de ellos era mujer y esta me bajó del auto y comenzó a pegarme. Me decía que tenía que retirar la denuncia y que no continúe más o cosas peores me iba a pasar. Los otros le agarraron a mi hija de 11 años”.

En torno a esos hechos señalados, Casaccia remitió oficios y busca contar con las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona y con mayores datos a través de personas que pudieron haber visualizado lo ocurrido. Además, según indicó a ABC, podría convocar al comisario denunciado por la mujer.

Comisario afrontará juicio por violencia

En enero de 2022, la hoy exfiscala Sonia Pereria había imputado por violencia familiar al comisario principal Salvador Ramón Rodríguez y había solicitado su prisión preventiva, luego de cuatro años de haber sido denunciado. En setiembre de 2023, la fiscala había solicitado el sobreseimiento provisional porque no encontró suficientes elementos de convicción, por lo que el jefe policial fue sobreseído.

Sin embargo, al asumir el fiscal Jorge Escobar Lara a cargo de la causa, solicitó su reapertura, presentó su Acusación N° 87 y solicitó la elevación de la misma a la instancia de juicio oral y público. El 9 de noviembre, tras realizar la audiencia preliminar, la jueza penal de garantías N° 2 de Luque Jennifer Natalia Ynsfrán Morán resolvió en su AI N° 2061 que el comisario sea juzgado.

Parte del requerimiento conclusivo del fiscal Escobar, transcripto en el AI N° 2061, señalaba “de las diligencias realizadas obrantes en la carpeta fiscal esta representación pública acusa al ciudadano Salvador Ramon Rodríguez, de ser autor de un hecho punible contra la convivencia (violencia familiar) de la que resultó víctima la ex pareja del mismo, Yessica Tamara Torres, y la hija de la misma, de 9 años”.

En cuanto al hecho que generó la denuncia por violencia, menciona: “el hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2017, a las 16:00 horas aproximadamente en la vivienda, de la ciudad de Areguá, cuando la víctima se encontraba en la casa del hoy acusado ínterin en que la víctima le reclama el porqué no le compra para su casa por lo que fue maltratada verbalmente, entonces Salvador Rodríguez agarró un cuchillo de mesa y le aplicó una herida en la espalda. Asimismo mencionó la víctima en su denuncia que recibió amenazas de muerte de parte del mismo”.