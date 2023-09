Comisario fue sobreseído provisionalmente tras ser imputado por violencia

El fiscal Jorge Escobar, quien asumió la causa de violencia contra al comisario Salvador Ramón Rodríguez, comentó que el procesado había obtenido un sobreseimiento provisional en la causa, debido a que la fiscal Sonia Pereira, quien fue la que inició el proceso, no había encontrado los elementos suficientes para acusar y solicitar el juicio oral y público contra el comisario.

“Es una causa que investigó la fiscal Sonia Pereira. Ella, como no tenía todos los elementos, imputó, pero para llegar a la acusación no contaba con la evaluación psicológica de la víctima. Tampoco contaba con el estudio socioambiental. Entonces, aparentemente, según lo que veo, no había un diagnóstico médico, entonces ella dio un sobreseimiento provisional, porque no tenía todos los elementos para acusar y elevar la causa a juicio oral”, refirió.

Agregó que el sobreseimiento provisional dura tres años, lapso de tiempo en el asumió la unidad fiscal, iniciando las diligencias pendientes, una de las cuales es la evaluación psicológica, donde encontró indicadores evidenciando que existen daños psicológicos de la víctima.

Solicitará medidas para comisario

Escobar contó que también solicitaron un estudio socioambiental de la víctima, el cual ya estaría en estos días, lo que les daría los elementos para reabrir la causa y acusar al comisario de encontrar elementos en su contra y solicitar las medidas necesarias.

“En caso de que exista un nuevo hecho, o que exista algún miedo, ella debería acercarse a la comisaría o a la sede fiscal, donde le vamos a tomar una ampliación de su denuncia y agregar si es que existen hechos nuevos. Con esa ampliación de la denuncia puedo solicitar la medida cautelar que él tiene, porque él está ahora sin medidas, porque está con sobreseimiento provisional”, afirmó.

Explicó que cuando acuse esa causa con el elemento que falta, entonces podrán pedir una nueva medida cautelar para el comisario.