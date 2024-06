A nueve años del asesinato de Alex Villamayor: “El proceso dejó mucho que desear”, recuerda su padre

Hace nueve años el hijo del exdiputado Luis Villamayor, Alex, fue asesinado en Obligado, departamento de Itapúa. Los sospechosos del caso eran tres jóvenes, René Hofstetter, Mathias Wilbs y Alain Jacks Díaz de Bedoya.

Luego de tres años del crimen, Hofstetter y Wilbs fueron condenados: el primero a 12 años de cárcel al ser hallado culpable del crimen y el segundo a 2 años de pena por su carácter de cómplice.

Luego de casi una década de esta tragedia, el padre de Alex recuerda que el proceso judicial “dejó mucho que desear” ya que primero el caso fue caratulado como un suicidio, algo que “desafiaba toda lógica” para la familia Villamayor.

“Todas las confusiones a las apuradas de la fiscala Olga Araújo quién sabe por qué y nosotros teníamos que quedarnos con la teoría de que nuestro hijo se suicidó. Nunca hubo ningún indicio que podría tener ese desenlace y si nos quedábamos con eso hasta hoy íbamos a estar con eso en el corazón”, mencionó el exlegislador.

Escena del crimen fue alterada

Villamayor también reitera que la escena del crimen fue alterada, según había confesado Mathias Wilbs y por esto consideró que su condena es “irrisoria”.

“La escena del crimen fue alterada y por lógica no era un suicidio; todo esto fue una lucha terrible, dolorosa y angustiante. Una irrisoria pena de dos años y medios a él (Wilbs) como cómplice y encubridor porque confesó y sus acciones como mover el cuerpo y plantarle un arma son acciones de cómplice; un arma que nunca se percutió y en la mano equivocada”, agregó.

Asimismo, citó que Alain Jacks también era amigo de su hijo y estaba en el lugar del crimen, aunque la justicia determinó un sobreseimiento definitivo para él.

“Alain está hoy en los Estados Unidos y no creo que nunca más vuelva. Demasiada gente conoce el caso; estamos a nueve años y la gente no se olvida. Yo pienso que él tampoco se estará olvidando y no creo que haya sido él quien jaló el gatillo pero estuvo presente y participó del encubrimiento del asesinato de a quien consideraba su mejor amigo”, sostuvo.

Alex Villamayor: así lo recuerda su familia

“Cuando hablamos de Alex no nos acordamos de las circunstancias de su fallecimiento, nos acordamos de su carácter solidario y cómo participaba en Teletón, Techo, Día de la Banderita, Operación Sonrisa y mucho más; me decía que se divertía muchísimo y que aprendía muchísimo”, relató su padre.

“Nos acordamos todas las cosas positivas de él y del 27 de junio nos acordamos porque la gente nos pregunta; sí nos acordamos del 3 de julio porque nació él y nos dio 17 años de pura felicidad”, concluyó.

