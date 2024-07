San Lorenzo: vecinos organizados donaron motocicletas a la Policía Nacional

El ministro del Interior, Enrique Riera, participó este viernes de un acto de entrega de motocicletas en la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Los biciclos fueron adquiridos por el Consejo de Desarrollo Pro San Lorenzo, con fondos recaudados en las últimas dos fiestas patronales de la ciudad.

Durante su alocución, el ministro del Interior recordó que el intendente sanlorenzano Felipe Salomón y los vecinos le habían dicho que era “demasiado poco” donar solamente ocho motos. Sin embargo, la suma es considerable, y además, “lo importante es el precedente, el ejemplo”.

“Si cada intendente de los 267 donara a la Policía 10 motos, tendríamos 2.600 motos más y muchas más posibilidades de trabajar”, resaltó el ministro.

Fondos donados por la Itaipú

En otro momento, mencionó la importancia de adquirir cámaras, radios, camionetas y armas para la Policía.

Para esta compra, mencionó, ya se tienen disponibles fondos de Itaipú, consistentes en US$ 90 millones de los cuales se utilizarán US$ 30 millones este año, US$ 30 millones en el 2025 y 30 US$ en el 2026.

Riera comentó que sin esta donación, hoy la Policía tiene 100 motos para todo el país, de las cuales más de la mitad no está en buen estado.

Teniendo en cuenta que a fin de año se promoverán 5.000 policías más, este aporte de recursos “ayudará muchísimo”, enfatizó Riera.

Proyectan iluminar plazas

El Ministerio del Interior tiene planeada además la instalación de cámaras y un mayor sistema de iluminación en 5000 plazas.

Al intendente de San Lorenzo le indicó que solo diga qué plazas quiere que se iluminen y la ANDE instalará todos los sistemas lumínicos gratis.

Además, hay proyectos para comprar cámaras nuevas que identifiquen placas de autos, para saber si son robados y si coinciden con la cédula verde.

Se apunta además al reconocimiento facial, todo con el fin de aumentar la seguridad ciudadana con tecnología, pues no se sienten satisfechos hasta el momento, reconoció Riera.

Qué comprará la Policía con dinero de Itaipú?

Con el dinero donado por la Binacional se planea comprar 500 camionetas, 500 motos, 10.000 chalecos, 1.000 armas y sistemas de comunicación por US$ 5 millones.

“Hoy en día, la Policía se comunica por Whatsapp; las radios están vencidas. Encontramos un déficit grande y muchos años de demora; y al aumentar cantidad de policías tenemos que aumentar equipamientos para poder responder”, expresó finalmente Enrique Riera.