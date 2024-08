Óscar Denis: hijas exigen resultados, a un mes del cuarto aniversario de su secuestro

Lorena Denis, hija de Óscar Denis, se reunió esta mañana con autoridades del Ministerio del Interior e investigadores de la Policía Nacional. La reunión se da un mes antes de que se cumplan los cuatro años del secuestro del exvicepresidente.

“Nosotros vinimos a golpear de vuelta las puertas del Ministerio del Interior diciéndoles que hay un deber que cumplir, exigiéndoles resultados. En estos momentos no tenemos ninguna información del paradero de mi padre ni de los demás secuestrados”, dijo.

Aseguró que además le manifestaron a las autoridades la preocupación de las familias con respecto al supuesto desconocimiento en la Argentina del paradero de los integrantes del clan Villalba. “Eso para nosotros es muy preocupante”, insistió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que cuando tuvieron una reunión con la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Argentina, le habían manifestado su preocupación por que estas personas no estén siendo controladas, algo que finalmente habría sucedido, aunque el ministro Riera no lo pudo confirmar.

Lea más: Concepción: asaltan a empleado de la familia del exvicepresidente Óscar Denis

Embajada paraguaya en Buenos Aires averiguará

Denis aseguró que el ministro le confirmó que hoy se daría una reunión de la embajadora paraguaya en Buenos Aires con la ministra Bullrich para corroborar esa situación, hasta el momento, extraoficial.

“Cuando vino la ministra (Bullrich) nos vino una luz de esperanza de que por fin estas personas iban a volver a Paraguay, e íbamos a conseguir información sobre mi papá. Hasta el momento, a dos meses, no tenemos absolutamente ninguna información”, añadió.

Dijo que aunque no puede afirmar que no hay voluntad, sí le manifestaron que necesitan más acciones para tener resultados. “Para nosotros que haya voluntad y que no haya resultados es preocupante”, dijo.

Señaló, además, que a casi cuatro años van a empezar a golpear puertas con más insistencia, entre ellas las de la Iglesia y del Congreso, para tener noticias al respecto de las personas secuestradas.