Tacumbú ya está fuera de la “zona roja”, según ministro de Justicia

Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, se refirió al último procedimiento de requisa en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero y del plan de fuga que se desarticuló. Señaló que se realiza un profundo trabajo de inteligencia en todo el sistema para actuar preventivamente ante estos hechos.

En ese sentido, señaló que ninguna penitenciaría del país se salva de este tipo de problemas y que constantemente se producen incidentes, sobre todo cuando hay intenciones de introducir cambios o incluso el traslado de personas.

Sistema penitenciario: altos perfiles buscan desestabilizar

Consultado con respecto al “top tres” de las penitenciarías con mayores riesgos de sufrir algún tipo de incidente como este, señaló que Tacumbú ya está fuera de esa línea desde diciembre del año pasado.

Por el contrario, cárceles como las de Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación son las que actualmente requieren una mayor atención estratégica para el manejo de inteligencia, información y controles periódicos.

Señaló que con estos procedimientos buscan desarticular grupos de alto perfil que constantemente están buscando desestabilizar centros penitenciarios específicamente. Agregó que la prevención es lo que les permitirá evitar este tipo de hechos.

En el caso particular de Pedro Juan Caballero señaló que, si bien los 9 trasladados pertenecían a distintas organizaciones y que no tenían un cabecilla en particular, se detectó que trabajaban por el objetivo común de la fuga. Señaló que entre ellos había altos perfiles, como un secretario de Samura.