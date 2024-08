Hijo de “Lalo” Gomes se presentó ante la Policía para pedir ayuda, según su familia

Liz Karen, prima de Alexandre Rodríguez Gomes, investigado por presunto lavado de dinero en el marco del operativo “Pavo Real II”, aseguró que su primo se presentó a la Comandancia de la Policía Nacional de Amambay para pedir ayuda tras el allanamiento que se realizó en su vivienda, durante el cual fue abatido en un enfrentamiento con la Policía el diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

“Esta madrugada Alexandre vino, se presentó en la Comandancia, él no huyó de nadie, él se presentó acá para pedir ayuda porque él no entendió lo que estaba pasando y hasta ahora nosotros los familiares, pedimos, muchísimos amigos abogados vinieron, yo también soy abogada, para darle asistencia a Alexandre y no le dejan que nadie entre”, expresó.

Cuestionó que las autoridades de las fuerzas del orden no le permitan ni siquiera hablar con sus abogados o familiares mientras está detenido en la Comandancia.

“Nosotros queremos saber, familiares y amigos queremos saber por qué él no tiene derecho a ser asistido por un abogado. Solicitamos a la fiscal Elba que dé la cara, todo el mundo le está llamando, pidiendo para que ella autorice que Alexandre tenga derecho a un abogado, ¿por qué eso?”, preguntó.

Hijo de Lalo Gomes será trasladado a Asunción

Liz Karen también cuestionó que Alexandre sea trasladado a Asunción y que los peritos no se trasladen hasta Amambay para realizar su investigación.

“Ahora le están queriendo llevar a Asunción, al diputado le están trasladando a Asunción ahora, ¿no vinieron de Asunción para matarle? Si vinieron de Asunción para matarle entre 100, porque no vienen los peritos, entonces acá para hacer su peritaje”, refirió.

Agregó que es inconstitucional que mantenga incomunicado a Alexandre y no le permitan ni siquiera la garantía de estar con un abogado. Dijo que el investigado por presunto lavado de dinero ni siquiera sabía que la Policía era la que ingresó a su vivienda.

“¿Por qué él no tiene derecho a tener un abogado? ¿de dónde salió eso? ¿por qué eso? Eso es anticonstitucional. Él vino solo acá, vino a pedir ayuda, no corrió de la Policía. Él ni sabía que era la Policía la que invadió su casa metiéndole plomo a todo el mundo, disparando por todos lados. La fiscal Reinalda Palacios hasta ahora... nosotros no sabemos porque con ningún familiar habló, y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando, como ciudadanos, como parientes, como amigos, como pedrojuaninos, como amambayenses tenemos el derecho de saber qué es lo que está pasando”, fustigó.