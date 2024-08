Abuso en el Parque Guasu: obtienen elementos con los que identificarían al sospechoso

Imágenes de circuito cerrado y la descripción proporcionada de la víctima aportaron elementos que ayudaron a identificar a una persona que sería el sospechoso del ataque de violencia contra la autonomía sexual que tuvo lugar en el Parque Guasu el domingo último, según aseguró el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, Osvaldo Andino.

“Mi personal investigador ya está finiquitando unos cuantos circuitos cerrados, ya tenemos la imagen de una persona que sospechamos que sea esa y vamos a tratar de identificar a esta persona”, comentó el jefe policial en contacto con Periodísticamente, de ABC Cardinal.

Dijo que, según manifestaron los investigadores, se trataría de una persona joven, vestida con un pantalón jean y una campera con capucha.

“Esa una persona joven, según las imágenes que estamos teniendo, es una persona joven, no es muy nítida la imagen que tenemos como para identificarle una identidad, pero las características que dio la víctima y concretando algunas entrevistas con la víctima, creo que estamos en el camino correcto. Yo creo que en el transcurrir de las horas vamos a tener buen resultado”, refirió.

Abuso en el Parque Guasu Metropolitano

Una mujer fue atacada mientras realizaba su rutina de ejercicios en el Parque Guasu Metropolitano esta mañana. A pesar de haber entregado sus pertenencias, el agresor la sometió a una violencia extrema durante 30 minutos, según relató.

“Fui a correr al Parque Guasu como todos los días; mientras corría, giré y lo vi, pero no pensé que me haría algo. Me metió al yuyal y me tuvo 30 minutos haciéndome las peores cosas”, expresó. El agresor la abordó e inicialmente le pidió sus pertenencias. Aunque ella le entregó todo lo que tenía, el atacante no se detuvo. Describió la experiencia como “horrible”.

Según su relato, durante el ataque, el agresor la asfixiaba mientras ella, en medio del terror, solo deseaba que terminara el sufrimiento. “Lo único que pedí era que me mate, porque la sensación era horrible”, confesó. Finalmente, el atacante la soltó, huyó, la dejó en estado de shock. Desnuda y desorientada, la mujer salió del yuyal y fue auxiliada por personas que se encontraban cerca.

La Fiscalía y la Policía Nacional realizan la investigación para lograr llegar al sospechoso. Por parte de los encargados del parque, indicaron que reforzarían las guardias, patrullas y medidas de seguridad.