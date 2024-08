Mujer víctima de abuso relató su terrible experiencia en el Parque Guasú

Una mañana que parecía rutinaria y tranquila para una mujer que corría en el Parque Guasú Metropolitano se convirtió en una pesadilla. La misma fue víctima de un ataque de violencia contra la autonomía sexual y relató el horror que vivió durante el asalto, en un testimonio.

“Fui a correr al parque Guasú como todos los días; mientras corría, giré y lo vi, pero no pensé que me haría algo”, expresó. El agresor la abordó e inicialmente le pidió sus pertenencias. Aunque ella le entregó todo lo que tenía, el atacante no se detuvo.

Lea más: Abuso en Parque Guasu: corredores volverán a manifestarse por su seguridad

“Me metió al yuyal y me tuvo 30 minutos haciéndome las peores cosas,” continúa la mujer, con un dolor evidente en sus palabras. Evitó entrar en detalles explícitos y describió la experiencia como “horrible”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según su relato, durante el ataque, el agresor la asfixiaba mientras ella, en medio del terror, solo deseaba que terminara el sufrimiento. “Lo único que pedí era que me mate, porque la sensación era horrible”, confesó.

Finalmente, el atacante la soltó, huyó, la dejó en estado de shock. Desnuda y desorientada, la mujer salió del yuyal y fue auxiliada por personas que se encontraban cerca. “Me ayudó mucha gente vistiéndome y calmándome”, relató la víctima, quien aún no puede creer lo que vivió. “Fueron los 30 minutos más largos de mi vida.”

Lea más: Ciudadanos exigen seguridad en Parque Guasu

A pesar de lo traumático de la experiencia, la mujer expresó gratitud por estar viva y pidió a todos que se cuiden. Subrayó que nunca imaginó que algo así pudiera sucederle en un lugar que consideraba seguro.

Este incidente generó un llamado de atención para aumentar las medidas de seguridad en áreas públicas, especialmente en el Parque Guasú. Este sitio tiene casetas, pero siempre están vacías. Varios ciudadanos que van al parque también demostraron su indignación y preocupación por lo ocurrido.