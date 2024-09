Una casa se incendió en Luque y dueña asegura que fue intencional

Alejandra Ramos fue la víctima del incendio de su vivienda ubicada en Luque. Según relató, sus vecinos le alertaron de lo que estaba sucediendo cuando ella estaba saliendo de la universidad en la que estudia.

“Fue intencional. Yo tengo un juicio de rectificación de inmuebles, desde el año pasado. Hay una persona que me está pidiendo el inmueble y desde ese momento, recibo amenazas, me tiran piedras, no me dejan dormir, tengo tres robos y la cuarta vez, llevaron solamente las cámaras, sacaron las cámaras y la alimentación, me dejaron sin luz. Todo el tiempo recibo acosos y ya es el colmo”, lamentó.

Dijo que se siente impotente, por qué la Fiscalía no hace nada, pese a haber denunciado a algunas de sus vecinas, todavía no cuenta con una resolución que la proteja, considerando que su audiencia ya fue en abril, y nuevamente debe aguardar a que el 17 de septiembre asuma una nueva jueza en Luque, ya que la anterior se jubiló.

“Yo tengo pruebas, videos donde las personas que me amenazan y dicen, cuando yo no me encuentro acá, ‘que lo que tanto se cree, vamos a quemar su casa, y le vamos a quemar, le vamos a linchar’”, denunció.



Mujer víctima de incendio pide justicia

Alejandra Ramos contó que los bomberos le comentaron que recién tras una autorización de la Fiscalía se designaría un perito para averiguar qué ocurrió para que se incendie su vivienda.

“Esto fue totalmente intencional. ¿Quién te deja sin energía eléctrica, sin cámaras para quemar? No hay nada, ningún artefacto que pueda hacer chispa o algo y yo pido justicia y pido protección, temo por mi vida. Yo pido justicia, porque tengo una hija de cinco años y una mamá que está enferma, y gracias a Dios no se encontraba hoy acá”, alertó.

Explicó que el motivo del ataque que recibe es porque quieren que deje el lugar, porque probablemente el documento que tenga la persona que le exige la rectificación, no es auténtico, ya que en ese caso, solicitaría un desalojo.

“Yo creo que fue una bomba molotov por el hecho de que los vecinos escucharon explosiones y golpes y las ventanas están rotas y la puerta de atrás forcejeada. La persona que creo que está detrás de todo esto, es la persona que me está demandando, pero no tengo la seguridad. No es del barrio, es una persona desconocida totalmente”, precisó.

Agregó que un grupo de vecinas también la amenazan, además de que son testigos de la persona que le demanda.

“Tengo un video donde me dicen ladrona. Otro, cuando yo me voy en mi auto, graba la cámara, y se escucha, porque ellos se juntan y son todos parientes, y se juntan y dicen ‘le vamos a quemar y le vamos a pegar’”, finalizó.