Muerte de futbolista: reconstruyen hechos en la cancha donde se desató la pelea

Este martes la Policía Nacional junto al Ministerio Público realizan la reconstrucción de los hechos en la cancha de Boquerón donde se había desatado una pelea el domingo 15 de septiembre y que tuvo una derivación fatal: el joven futbolista Ismael Domínguez (15).

Según la fiscala Rosa Noguera, se espera la presencia de una persona cuyo apodo es “Chino” para que colabore en el procedimiento, aunque de momento aún desconocen mayores datos sobre él.

De igual manera confirmó que este posible testigo se había comunicado con la Fiscalía para confirmar que se presentará con fines colaborativos, aunque en caso contrario, “voy a tener que traerlo por la fuerza”, sostuvo la agente.

“Aparentemente le sindican a una persona; necesito más testigos que hayan visto el golpe final que es el que le llenó la cabeza de sangre”, indicó Noguera.

Como parte del procedimiento también se encuentra un menor, quien en compañía de su madre, se acercó al lugar.

Según la mujer, tanto ella como su hijo están dispuestos a colaborar para que “ojalá salga a la luz la verdad y caiga quien caiga”.

“Que no solo le culpen a mi hijo; yo estoy segura que él no fue porque yo hablo con él y yo le creo. Él dijo que sintió mucho por no poder ayudar al chico que estaba en el piso y yo pido justicia, que se aclare todo. También se tardó mucho en auxiliar al mitâ'i”, indicó.

Los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo del futbolista Ismael Domínguez, quien falleció tras la gresca en un encuentro deportivo, revelan que el adolescente murió debido a un fuerte golpe en la parte posterior del cuello y la base del cráneo.

