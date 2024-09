Madre de niño fallecido: “En Brasil nos prometieron que iba a seguir su tratamiento”

Esta mañana, se informó sobre la muerte de un niño de 1 año y 6 meses de edad, el pasado domingo, que estaba bajo guarda judicial de la Justicia Brasileña junto a su hermana de cinco años, luego de que sus padres cayeron detenidos el 15 de septiembre por un cargamento de más de 135 kilos de droga, en Cascavel, en el estado brasileño de Paraná.

El cuerpo del niño ya fue entregado sin sus órganos internos a la madre y está siendo velado en la vivienda de la familia, ubicada en una zona rural conocida como Naranjaty, en el distrito de Lima, San Pedro.

“Pido justicia, ¿por qué así le abrieron a mi hijo? Pido Justicia por mi hijo. Si su enfermedad fue lo que lo mató, ¿para qué le abrieron así?”, lamentó esta mañana madre en ABC Cardinal.

Niño seguía tratamiento médico

Comentó que el niño seguía tratamiento médico en Paraguay para la epilepsia, pero que —al parecer— en el albergue Recanto da Criança de Cascavel, donde estaba bajo guardia judicial, no se le proporcionó el medicamento que debía consumir. “Él estaba con su tratamiento y allá en Brasil nos prometieron que él iba a seguir su tratamiento, pero no lo hicieron al pie de la letra”, declaró.

“A mí dijeron que el niño iba a estar bien en el albergue, que le iban a atender bien. Me hicieron venir (a Paraguay) para que haga los trámites, después ya me mandaron llamar que mi hijo murió, antes que haga todos los trámites”, añadió. Lamentó que recién tras una larga insistencia le entregaron a su hijo porque no le quería dar la custodia.

Luego de haber sido interceptados con la droga en un automóvil en el que viajaban con otro adulto y sus dos hijos, la madre fue liberada para que realice gestiones desde Paraguay y recuperar la custodia de sus hijos.

En cuanto al tráfico de drogas, la mujer señaló que fueron para buscar trabajo al Brasil, pero fueron engañados por la persona que los llevó. Indicó que su esposo sigue detenido en el vecino país, pese a que no sabía nada sobre el ilícito en cuestión.

Entregaron al niño en una bolsa

Por su parte, la tía, quien acompañó a la madre a recibir el cuerpo, cuestionó el actuar de la Justicia brasileña. Contó recibieron una llamada en la que les pedían ir a buscar al niño muerto y si no se apresuraban, iban a disponer del mismo.

“Nos llamaron que la criatura había fallecido y que vayamos a ver la forma de traerle. Nos dijeron que murió y nada más, y que teníamos que traer el cuerpo del bebé o caso contrario, si no nos apresuráramos, ellos iban a velarle ahí o hacerle la cremación correspondiente”, dijo.

Cuestionó también que la jueza a cargo del caso habría ordenado la extracción de órganos para una necropsia, sin contar con la autorización de los padres del niño.

Incluso, reveló que, al entregarles al niño, las autoridades del Brasil ni siquiera les informaron que se le extrajo los órganos internos. “Nos mandaron en una bolsa negra, tirada ahí en Foz hasta el puente (de la Amistad), todo destrozada la criatura”, lamentó.

Madre informó sobre el tratamiento de su hijo

La tía, asimismo, aseguró que la madre informó a la Justicia brasileña que el niño seguía un tratamiento médico. No obstante, agregó que desde el albergue señalaron que no les llegó ninguna indicación, solamente los medicamentos.

Con relación a la hija de cinco años, informó que ya fue entregada tras la insistencia de la familia.

“A fuerza nos entregaron, porque le dijimos que sin la nena no íbamos a venir a Paraguay porque querían que nos quedáramos, pero nos negamos a muerte y le pedimos que nos entregaran a la nena antes que de ellos la maten, porque ellos no le cuidaron a la criatura (niño fallecido), no le medicaron a tiempo y por eso pasó esto”, cuestionó la tía.

Agregó que, según información extraoficial, los niños quedaron bajo guarda de la Justicia brasileña bajo el argumento que los padres los expusieron al peligro.

Aguardan a forense fiscal

La tía también reveló que el Consulado paraguayo en Foz de Iguazú no estaba al tanto de lo ocurrido, por lo que la familia realizó sin ayuda las gestiones de repatriación del cuerpo.

La familia aguarda la llegada del forense fiscal de Lima, Pablo Araújo. Hasta el momento, solamente se acercaron agentes de la comisaría y Comuna local.