Esposa del comisario París: “Ella no es así como la gente está tildando”

Marly de París, esposa del comisario Evert París, director general de Inteligencia de la Policía Nacional, dio una entrevista en la que se refirió al accidente en el que estuvo involucrado el jefe policial, donde falleció Raquel Rocío Florencio Morínigo (31).

“En este momento estamos todos muy doloridos porque ella es una amiga de la familia, ella no es así como la gente está tildando, queriendo poner cosas que no son, haciendo comentarios indebidos; yo no sé en dónde está escrito que uno no pueda tener amistades, y que eso se esté llevando a otro nivel de comentarios”, refirió.

Reiteró que la fallecida es amiga de la familia e incluso la hija de la misma es amiga de su hija, además de frecuentar un grupo de amigos en el que siempre estaban juntos compartiendo momentos especiales.

“Ella siempre está en nuestros encuentros familiares, le conocen mis hermanos, nosotros a sus hermanos, compartimos muchas cosas, y lastimosamente las personas están tergiversando esta situación y lamento mucho que mi esposo tenga que pasar por esta situación, porque él es un excelente profesional, una excelente persona, los que nos conocen de verdad y los que le conocen a él lo pueden confirmar”, aseveró.

Esposa del comisario estaba al tanto de todo

La esposa del comisario París aseguró que estaba al tanto de todo lo ocurrido, por lo que afirmó tener la consciencia tranquila.

“Nosotros tenemos la consciencia tranquila de que todo está bien, nada pasó sin que yo sepa, como dicen las personas, yo estaba al tanto de todo y lastimosamente fue un accidente y los accidentes suceden. Mi esposo tiene mi total apoyo y todos nuestros familiares, así también tenemos el total apoyo de los familiares de mi amiga que ya no está. No estamos pasando bien”, concluyó en conversación con la 1020 AM.

El día de la tragedia en Minga Guazú

El comisario Evert Constancio París (53) se dirigía a Ciudad del Este al mando de una camioneta Isuzu, con chapa AADA 709, perteneciente a la Policía Nacional. Lo acompañaba Raquel Rocío Florencio Morínigo (31), quien sería su pareja.

Al llegar al kilómetro 18,8 en la ciudad de Minga Guazú, el vehículo guiado por el policía embistió a un caballo que apareció repentinamente a su paso, en una zona oscura. A raíz del violento choque, tanto el comisario como su acompañante resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Tesãi de Ciudad del Este. La mujer no logró resistir las heridas y falleció ayer a las 9:30, mientras que París fue dado de alta.

Separación del cargo del comisario

Este viernes, el ministro del Interior, Enrique Riera, anunció la separación del comisario París de su cargo al frente de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, teniendo en cuenta que no contaba con una orden de servicio para el uso del vehículo siniestrado y que llevaba en el rodado a una persona ajena a la institución policial.

Asuntos Internos de la Policía anunció ayer una investigación sobre las circunstancias del accidente.