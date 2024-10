Legalización de la marihuana, ¿es posible? Esto responde la Senad

En este primer año de administración al frente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), según el ministro Rachid, lograron destruir 2.500 hectáreas de marihuana que afectaban a parques naturales y reservas forestales de suma relevancia. Aseguró, en ese sentido, que si bien el trabajo de destrucción de campos requiere de mucha inversión del Gobierno, “el trabajo está funcionando”.

En cuanto a una eventual legalización del cultivo de marihuana para uso recreativo, respondió que es un problema que requiere un debate desde muchísimas aristas. Por un lado, destacó que no solo debe crearse una ley, sino que deben modificarse numerosas normativas, no solo las que giran en torno al combate a las drogas.

“Toda la investigación científica, el uso medicinal, ya está regulado. La discusión ahora por lo general se centra en torno a la liberación absoluta del cultivo de marihuana. Si me preguntás, yo estoy totalmente en contra, desde luego que no estoy de acuerdo. Por eso estamos trabajando con tanta fuerza en la erradicación del cultivo de marihuana”, declaró.

Deben modificarse leyes ambientales, dice ministro de la Senad

Agregó que su argumento parte desde el hecho de que el cultivo de marihuana afecta a áreas protegidas, parques nacionales y reservas naturales. “La discusión no pasa nomás simplemente por decir ‘vamos a legalizar la marihuana’, como algo simple o sencillo, tratando de dar una solución al discurso del pobre campesino que cultiva marihuana, que no es más tanto así. No es que la mano de obra se centra en campesinos de la zona, ese concepto es errado”, respondió.

Recalcó que no está de acuerdo, pero si se discute desde el punto de vista legislativo se debe hablar de un paquete de modificaciones y de leyes ambientales que van de la mano con esta problemática, además de todo el aspecto social. Por ejemplo, señaló que el Ministerio del Ambiente tendrá que ser incluido, porque los cultivos afectan las superficies boscosas y, por ende, necesitarían estudios de impacto ambiental.

“No es tan sencillo, hay demasiados factores que tienen que modificarse. Es demasiado complejo, podemos sentarnos a discutir y puedo poner un panorama de todo lo que se debe discutir para empezar a dar pie a esa discusión”, enfatizó.

Finalmente, concluyó que considera que Paraguay no está todavía listo para empezar con este debate. “Si es para debatir, podemos sentarnos con quien quiera a hablar. Yo tengo mis argumentos, partiendo del punto de vista estrictamente jurídico, después podemos tocar los temas de carácter social”, declaró en contacto con ABC Cardinal.

