Mujer denuncia presunto intento de abuso por parte del administrador del edificio en el que vive

Karina Viedma Cantero, una inquilina de un edificio en San Lorenzo, denunció un presunto intento de abuso por parte del administrador del edificio. Según su testimonio, intentó agredirla el pasado jueves mientras la visitaba con el pretexto de tratar asuntos de deudas administrativas.

“Intentó violarme en mi propio departamento en el cual estoy viviendo hace dos años”, denunció la víctima mediante sus redes sociales.

“Hoy estuve por la Fiscalía, el caso es horrible, y me canso de repetir que voy a seguir gritando a los cuatro vientos lo que me pasó hasta que se haga justicia para que no le pase a nadie más, esto”, expresó Viedma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¡De terror! Denuncian abuso en Parque Guasu

Según denunció, el incidente tuvo lugar el jueves pasado 26 de septiembre, cuando el administrador llegó al departamento de Karina alrededor de las 18:00 para entregarle las facturas pendientes y para hablar sobre la renovación del contrato.

El hombre habría ingresado al departamento

Según el relato de Karina, tenía un problema en la ducha y le hizo pasar. En ese momento, el hombre la tomó por la fuerza y la empujó hacia el baño. “Apenas me acerqué para prender la luz del baño, él ya me agarró de la cintura, me mete a la fuerza, me pega a él, me intenta besar, le pedí mil veces que me suelte. Estuvimos como 10 minutos forcejeándonos mientras intentaba tocar mis pechos y partes íntimas”, relató la víctima.

Según Karina, el administrador no solo intentó besarla a la fuerza, sino que también trató de manipularla. Le recordaba las ocasiones en las que la había ayudado, como una forma de chantaje. “Me empezó a echar en cara las veces que me ayudó en forma de chantaje para que yo ceda”, detalló.

Lea más: Lince detiene a una persona por presunto abuso sexual en niños

Tras el ataque, Karina no dudó en presentar la denuncia al Ministerio Público. “El jueves pasado, cuando ocurrió el hecho, avancé y presenté mi denuncia. Al día siguiente me fui a declarar, llevé más elementos como mensajes y audios donde él se pasa”, explicó.

Fiscalía investiga el presunto hecho de coacción sexual

La Fiscalía ya está investigando el caso. El caso está llevando el fiscal Julio César Ortiz González, y la víctima afirmó que ya recibió respuesta. “Esta semana tengo que volver a la Fiscalía para hablar con la psicóloga, me están dando una respuesta rápida, por suerte”, comentó.

Además, Karina mencionó que está evitando cualquier contacto con el administrador desde entonces. Destacó que prefiere realizar los pagos mediante transferencias bancarias para no tener que verlo. “Yo le mencioné a él a qué hora iba a estar en mi departamento, yo hago todo lo posible para evitar verle, porque le puedo transferir y ya está, él era superinsistente”, señaló a la 1330 AM.

Administrador envió a un abogado

La víctima también mencionó que el administrador ya ha enviado a su abogado, pero él mismo aún no se ha presentado a declarar. “Me comentaron que supuestamente esta persona ya mandó a su abogado, pero él no se fue a declarar”, explicó Karina.

“Fue el peor momento de mi vida y no voy a dejar que le pase a nadie. Seguiré gritando hasta que se haga justicia”, señaló la víctima.