Niegan salidas transitorias a uno de los asesinos del niño Amín Riquelme

Aníbal Amín Faisal Riquelme Seif Eddine tenía 10 años de edad cuando fue llevado a la fuerza al salir de su colegio Cristo Rey de la capital, el lunes 11 de octubre de 2004.

El menor de edad fue encontrado muerto al día siguiente en un yuyal de Luque. El cuerpo de Amín fue dejado en ese sitio después de que falleciera por una sobredosis de cloroformo que los secuestradores usaron para dormirlo.

Uno de los verdugos del niño, Luis Adolfo Martínez Ruiz Díaz, actualmente de 42 años de edad, pretendía salir de la cárcel al menos los fines de semana, pero este beneficio le fue negado por la jueza de Ejecución Sandra Noelia Kirchhofer González, según el oficio dado a conocer este miércoles, pero que fue firmado un día antes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luis Martínez se halla recluido en la Unidad Penal Industrial Esperanza (UPIE) del barrio Tacumbú de Asunción, donde cumple una condena de 23 años.

Antes estuvo en la Agrupación Especializada, de donde lo desalojaron en 2023.

Evaluación psicológica

El interno fue sometido a una evaluación psicológica en su lugar de reclusión actual y el informe elaborado por la profesional que lo trató dice que “no presenta defensas suficientes ante las presiones ambientales, tensión del medio, evasión, necesidad de estabilidad, dificultades de contacto interpersonal, tendencia a aferrarse a sus ideas, egocéntrico, ansiedad, impulsividad, se defiende del ambiente, ansiedad en el plano familiar, necesidad de mantener su propio espacio, sentimientos de fragilidad, necesidad de afianzarse, baja tolerancia a la frustración, inestabilidad emocional, sentimientos de desconfianza, evasión, restricciones de acceso a su vida más íntima y con sus afectos, esquizoide, sin indicadores psicopatológicos”.

Luego de leer ese informe, la jueza Kirchhofer hizo también su propio análisis con relación al secuestrador asesino y le negó las salidas transitorias.

VIDEO: La historia completa del caso Amín Riquelme

“Para esta Magistratura existen aún varios indicadores negativos graves en la personalidad de Luis Adolfo Martínez Ruiz Díaz revelados al momento del análisis psicológico practicado por la profesional, que deben ser superados previamente, en el sentido de que el interno pueda lograr fortalecer el área psicológica y mejorar las condiciones que lo impulsaron a delinquir, debiendo someterse a un tratamiento sicológico por el plazo de cuatro meses dentro de su lugar de reclusión, para ayudarlo a un cambio en pro a una vida sin delinquir”, sostuvo la jueza entre sus argumentos.

“Este Juzgado entiende que no amerita otorgar el beneficio solicitado, teniendo en consideración que no se ha acreditado fehacientemente una transformación, desarrollo y evolución verdadera del condenado Luis Adolfo Martínez que permita esperar que el mismo no vuelva a reincidir en las mismas conductas desplegadas con anterioridad”, consignó la magistrada.

Los condenados por el crimen de Amín Riquelme

Por el caso Amín Riquelme también fueron condenados los tíos del niño, Luis Fernando Giménez Quiñónez, a 25 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, y Mirian Beatriz Riquelme Ramírez, a 24 años de cárcel.

También fueron sentenciados Óscar Báez Benítez, a 25 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad; Luis Roa Ferreira, a 25 años de cárcel más 7 años de medidas de seguridad; Óscar Daniel Galeano Martínez, a 25 años de cárcel más 2 años de medidas de seguridad; Julio César Samudio Saldívar, a 25 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad; Arnaldo Ramón Cabrera Arévalos, a 24 años de cárcel; Cynthia Rolón, a 24 años de cárcel, y Nilda Colmán, a 9 años de cárcel.

Esta última es la única que ya salió de prisión.

Todos los ahora condenados habían sido capturados por la Policía el 3 de diciembre de 2004.