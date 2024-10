Video: “Corrí por mi vida”, dice joven que grabó momento angustioso en Asunción

Ayer se dio a conocer el caso de una joven que dio a conocer cómo “sintió” el centro de Asunción durante la noche, mientras un hombre insistía en dirigirse a ella pese a su pedido de que se alejara. El video que relataba lo sucedido ya acumuló más de un millón de reproducciones en la plataforma TikTok y tiene miles de comentarios.

Ante la viralización de su caso, la estudiante Fio Rivarola publicó otro material en que explica qué sucedió el viernes pasado en la zona céntrica de la capital.

“En la noche del viernes 4 de octubre fui víctima de una experiencia que no le deseo a nadie en el centro de Asunción. Mientras esperaba colectivo al salir de la facultad, un hombre me persiguió por cinco cuadras; estaba aparentemente bajo el efecto de sustancias. No alcancé a grabar todo el suceso, pero sí corrí y lo hice por mi vida”, relata en este nuevo video.

Asimismo, asegura que en medio de su desesperación optó por grabar el caso “porque no sabía qué podía pasar y por lo menos quería tener un registro” hasta que seguidamente confirma que pese a esto pudo llegar sana y salva a su casa.

“El centro no ha muerto, lo han asesinado”

La estudiante también contesta a una serie de críticas o cuestionamientos que recibió sobre por qué había sacado su celular o qué hacía a esa hora sola en el centro y sostiene que este no es el punto de su video, sino que su idea es que se pueda demostrar una falta de respuesta por parte de las autoridades hacia la ciudadanía y su seguridad.

“Como la consecuencia directa del abandono que sufre el centro de nuestro país desde hace años no existen paradas de colectivo y la falta de regulación de los mismos te dejan varado en las calles oscuras donde, si tienes suerte, encontrás alumbrado público. ¿Seguiremos haciendo la vista gorda, bajando la cabeza y aceptando o finalmente tomaremos acción y denunciaremos? Saquemos al verdadero responsable de esto; quien se sienta en el poder hace más de 70 años. Es evidente que no podemos cambiar la estructura del país de la noche a la mañana, pero no por eso debemos quedarnos callados. El centro no ha muerto, lo han asesinado”, sentenció.

