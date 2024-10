Lambaré: Policía supuestamente preguntó a víctima “si no tenía perro” para evitar robos

El barrio Mbachio 1 de Lambaré está caracterizado por la ausencia de efectivos policiales y el registro de constantes robos, esto según denunció una vecina identificada como Mafalda Lugo. Según la mujer, es la tercera vez que es víctima de la inseguridad en la zona.

En el último caso, un delincuente burló todas sus medidas de seguridad -cámaras y cercas- para ingresar a su vivienda, robar la billetera de la mujer que estaba dentro de un vehículo y luego vaciar sus cuentas bancarias, lamentó.

Asimismo, agregó que al momento de denunciar este caso en la Comisaría 16, una agente le habría indicado que es una “pena la inseguridad” y supuestamente le preguntó si es que no tendría un “perro o alarma” en su casa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me despertó un mensaje porque me llamó la atención al ser las 5 de la mañana y cuando reviso mi celular eran mensajes del banco que se estaba extrayendo todo mi salario. Qué yo tenga o no perro o alarma no es ningún justificativo”, declaró a NPY.

Lea más: Detienen a cinco personas e incautan armas de fuego en Presidente Franco

Policía sigue sin patrullar la zona

En otro momento, la mujer declaró a ABC Color que pese a sus reiteradas denuncias y exposición sobre la situación que sufren los vecinos, todavía no hay un patrullaje en la zona.

“Lo que me robaron ya no voy a recuperar y la Policía solo tomó la denuncia; ya hice público esto y ni aun así una patrullera recorre. No hay ninguna novedad y esto ya queda así porque al final solo hice hincapié en lo dicho y no al hecho en sí”, sentenció.

Lea más: Vecinos del barrio Naranjos de Ñemby denuncian robos constantes en la zona