Denuncian robo constante de cables de semáforos en microcentro de Asunción

El director de Tránsito de Asunción, Vicente Capello, denunció que constantemente se registra el robo de cables de conexión subterránea que forman parte del circuito eléctrico de los nuevos semáforos instalados en el microcentro de Asunción.

Detalló que son entre 10 y 12 los equipos de semáforos que son constantemente afectados, por lo que decidieron elevar informe Departamento Jurídico de la Comuna para que este presente una denuncia ante la Fiscalía.

Mencionó que el área mayormente afectada es el cuadrante que comprende entre Brasil y Estados Unidos; y Eligio Ayala y Herrera.

Robos se intensificaron en octubre

Capello refirió que los delincuentes realizan cortes en los extremos y, cuando no hay personas en la zona, estiran estos cables. Acotó que en estos semáforos no hay circuitos cerrados, por lo que no pueden descubrir a los responsables.

Comentó que los primeros robos se dieron en julio pasado, pero que la situación se intensificó en este octubre.

La principal hipótesis que manejan es el robo de cables para extraer cobre y reducirlo, aunque no descartan como medida para sabotear a la Comuna asuncena, según señaló el funcionario.

Alto costo para la Municipalidad de Asunción

A su vez, el director mencionó que estos robos afectan al sistema vial de Asunción y la salud financiera de la institución, considerando que los semáforos dejan de funcionar y su reposición demanda un alto costo.

“La Municipalidad ha invertido mucho en la renovación de todos los componentes de los semáforos. Habíamos estimado que no íbamos a tener necesidad de mantenimientos grandes por lo menos por dos años, pero este tipo de hechos afectan a los equipos. Uno de los componentes de uno de los cabezales lo tuvimos que cambiar porque fue afectado el circuito por la cantidad de cortes que sufrió”, lamentó.

El cable robado actualmente tiene un costo de entre G. 750.000 y 800.000 el rollo de 100 metros y para reponer el servicio en estos semáforos afectados se requiere de entre 100 y 150 metros. “Es un gasto importante que no teníamos previsto y tenemos que estar cubierto por estos hechos”, dijo.

Las medidas que adoptarán

Agregó que están tomando medidas alternativas mientras el Ministerio Público avanza en su intervención, como la instalación de cámaras para descubrir a los delincuentes. Además, la colocación de nuevas tapas de los registros de los cableados para dificultar el acceso a los mismos.

Otra medida que adoptará la Comuna asuncena es recurrir a una conexión aérea en zonas donde los robos son más concurrentes, según comentó.

Capello también resaltó que el robo de cabezales ya no se da últimamente y la razón —mencionó— podría ser por el peso importante de los nuevos equipos instalados.