El increíble suceso judicial en torno a la liberación de extraditado por secuestros

Néstor Horacio Barczuk (61) fue extraditado a Paraguay el 7 de marzo de 2024, luego de estar preso 20 años en su país por el secuestro del joven correntino Christians Schaerer, ocurrido en Corrientes el 21 de setiembre de 2003.

Siete meses después de su extradición, quedó en libertad en Paraguay por orden de la jueza Lici Teresita Sánchez, a pedido de la propia fiscala Adjunta Patricia Rivarola, con la aprobación de la fiscala –interviniente– de Antisecuestro María Irene Álvarez, en el marco de la causa que corresponde al secuestro de la empresaria María Mercedes Elizeche Martínez.

La magistrada, en su resolución, aclaró que concedió el sobreseimiento provisional para que la Fiscalía complete algunas diligencias solicitadas como reconocimiento de personas, declaraciones testimoniales y evaluación psiquiátrica y psicológica del procesado.

La jueza Sánchez afirmó esta mañana que concedió el sobreseimiento porque la Fiscalía, entre otras diligencias, no realizó la declaración indagatoria. Agregó que, increíblemente, posterior a ello y para corregir lo ocurrido, el Ministerio Público emitió una nueva orden de detención preventiva en la misma causa por la que lo habían dejado en libertad.

Increíble suceso para libertad de Barczuk

Relató lo sucedido y comentó que, ante su Juzgado, la fiscala María Irene Álvarez solicitó el sobreseimiento provisional de Barczuk para realizar las diligencias que faltaban.

Sánchez se opuso a ello, agregó, y recurrió a la fiscala adjunta Patricia Rivarola, quien posteriormente se ratificó en el pedido, por lo que la magistrada tuvo que hacer lugar al mismo, dejando a Barczuk en total libertad, sin ninguna medida cautelar.

Unas horas después, siempre según el relato de la jueza, Barczuk salió en libertad del penal de Pedro Juan Caballero, pero, increíblemente, fue detenido nuevamente, a pedido de la fiscala María Irene Álvarez, quien emitió una orden de detención preventiva en el marco de la misma causa, que previamente el Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento.

Barczuk se encuentra actualmente recluido en el Departamento contra el Crimen Organizado, según pudo constatar ABC.

Analiza qué medidas adoptar

Sánchez apuntó que lo preocupante de lo ocurrido es que, más allá de una aparente violación de los reglamentos procesales, con este tipo de actuaciones se está contribuyendo a la impunidad.

La magistrada añadió que está analizando la medida a adoptar, considerando lo llamativo de las actuaciones. Incluso, comentó que sus colegas a los que consultó tampoco supieron brindarle una ayuda porque nunca enfrentaron un proceso similar.

Sánchez, asimismo, sentó postura y subrayó que “yo soy una aplicadora de la ley, pertenezco a un órgano de aplicación y no interpreto la ley ni la construyo. Yo voy a aplicar la ley y si me tengo que ir ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por hacerlo, me voy, pero por lo menos iré por aplicar la ley y no por violentarla”.

Barczuk llegó extraditado a Paraguay por el secuestro de la empresaria María Mercedes Elizeche Martínez, perpetrado el 31 de julio de 2003 en Asunción. Además, tiene una orden de captura vigente, emitida el 7 de abril de 2004, por el intento de secuestro del empresario Juan Pedro Schaerer, registrado a su vez el 21 de junio de 2003 en Lambaré.