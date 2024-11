Mujer denuncia robo domiciliario mientras cuidaba a un familiar en el hospital

Norma Irasusta, vecina del barrio San Isidro de Remansito, denunció haber sido víctima de un robo domiciliario mientras estaba en el Hospital Nacional de Itauguá cuidando a un familiar gravemente enfermo. Según relató entre lágrimas, su vivienda fue saqueada por presuntos adictos a las drogas, quienes se llevaron todos sus electrodomésticos y otros objetos de valor.

“Se llevaron la heladera, licuadora, cubiertos… prácticamente todo”, lamentó la mujer, visiblemente afectada por la situación.

Uno de los responsables fue detenido

Aunque uno de los presuntos responsables fue detenido por la Policía, Norma aseguró que aún no ha recuperado sus pertenencias. “Es lo único que pido, porque me será imposible reponer todo lo que me robaron”, expresó desesperada.

Además, la denunciante mencionó que lleva más de dos meses dedicada al cuidado de su familiar en terapia intensiva, mientras también enfrenta la responsabilidad de mantener a sus dos hijos. Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades para que le brinden respuestas y la ayuden a superar esta difícil situación.