Fiscala libera a periodista Jorge Torres, pero aclara que no se puede retirar la denuncia

La fiscal Sandra Fariña informó que Rossana Martínez Bellassai (44), esposa del periodista Jorge Torres (49), del grupo Nación Media, había señalado en su declaración que no tenía intención de continuar con la denuncia contra su pareja y dio detalles de cómo se dio la discusión.

Según la agente del Ministerio Público, la pareja de Torres manifestó que no sentía que su vida corriera riesgo alguno y que había tomado la decisión de denunciar al comunicador solo en un momento de nerviosismo.

El acta de denuncia tiene como hora las 11:30, mientras que estas manifestaciones ocurrieron menos de tres horas más tarde.

“Ella manifestó que se dio una discusión de pareja entre ambos y ella no tenía la intención de proseguir con la denuncia. A mí me informan desde la comisaría que ella quería retirar la denuncia, pero le explique que no existe el retirar la denuncia. Que el hecho de violencia familiar es un hecho de acción penal pública donde interviene la fiscalía”, explicó la fiscal.

Seguido agregó: “Ella indicó que se trató de una discusión familiar y que no siente que su vida o integridad física corra ningún tipo de riesgo, entonces yo dispuse la libertad del denunciado”.

La fiscala dijo que aunque el periodista tenga libertad, igual sigue sujeto a la investigación. “Esto no significa que la investigación no prosiga. El caso no está finiquitado, se va a seguir ahondando”, aclaró Fariña.

Jorge Torres golpeó a su esposa y a su hija menor, según la denuncia

De acuerdo con la denuncia presentada esta mañana por Rossana Bellasai contra su marido Jorge Torres la agresión se desató a raíz de que la primera encontró mensajes de texto de Torres con varias mujeres.

“Al reclamarle, el sindicado reaccionó y la agredió físicamente y también agredió a su hija menor que tienen en común. Los intervinientes procedieron al traslado del ciudadano Jorge Alberto Torres Romero hasta la sede de esta comisaría para el procedimiento de rigor conforme a derecho, según el Art. 12 C.N. y demás leyes vigentes”, dice al acta policial.