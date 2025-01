Video: barrabravas de Olimpia aterrorizaron a conductores en los semáforos de Asunción

Una mujer que iba por la calle Sacramento de Asunción, junto con su hija de diez años, denunció cómo barrabravas de Olimpia que iban en un bus se bajaron para amenazarla y atemorizarla, a fin de que la misma cruce los semáforos en rojo, poniendo en peligro su vida y la de su hija.

“Yo venía de la clase de natación de mi hija, del Banco Central, giré a la izquierda frente al Colegio Asunción Cristhian Academy, de frente me fui hasta una cuadra antes de llegar a España, me quede en el semáforo rojo y ahí yo miré mi retrovisor y vi que venía una turba y venía una patrullera con ellos”, relató.

Contó que como el ruido de la patrullera provenía del lado del Hospital Central del Instituto de Previsión Social IPS, pensó que era una ambulancia, pero al fijarse vio que era una patrullera.

“Paré en el semáforo rojo y al lado mío ya estaban así en moto, y del colectivo que venía atrás se bajaron unos tipos con unas pintas horripilantes y me amagaron con que me iban a romper el vidrio si no pasaba en rojo”, continuó.

Barrabravas de Olimpia aterrorizaron a madre e hija

Contó que hizo un gesto para mostrarles a los barrabravas que el semáforo estaba en rojo, pero no quisieron entender y la presionaron para que cruce de todas formas. Ya en la avenida España –contó– cambió de carril para evitar quedar delante del colectivo, quedando ella en el carril derecho y el colectivo en el izquierdo.

“Ellos se vuelven a cambiar al derecho, miro al retrovisor y acelero para que no me choquen por atrás, cuando me voy un poco rápido por esa calle Andrade, donde está Perfecta Automotores, sale una camioneta, entonces yo bajo la velocidad y freno y miro el retrovisor y veo que una señora sale de Andrade y se coloca atrás mío, y ahí aceleró el colectivo y le chocó a la señora y la señora me chocó a mí, fue así en cadena”, detalló.

Contó que fueron hasta la Comisaría Sexta para hacer la denuncia policial, donde les atendió el comisario José Santa Cruz, quien les dijo que buscarían el bus para identificar a los barrabravas.

“Ellos totalmente descontrolados, se iban en moto, de a dos, el colectivo repleto hasta el techo prácticamente, creando terrorismo, imponiendo ellos sus reglas de tránsito, se les tenía que abrir el camino o si no te pasaban por encima y eso fue lo que hicieron con la señora y conmigo”, lamentó.

Niña sigue asustada

Lamentó que los barrabravas actúen tan impunemente de esta forma, aterrorizando a las personas que hacen su vida en la capital.

“No sé si se va a llegar a solucionar de alguna manera, ellos no pueden andar así, los barrabravas, aterrorizando a la gente, yo creo que eso está supermal, porque realmente ellos marcan sus propios códigos de seguridad vial cuando ellos quieren pasar y es como que ni la policía puede con ellos y no puede ser así”, señaló.

Agregó que su hija hasta ahora sigue con el susto, ya que los barrabravas en todo momento la amenazaron.

“Yo le hice un gesto con los dedos como diciendo ‘¿qué te pasa?’, al que vino a amenazarnos para que crucemos en rojo y mi hija me decía ‘mamá, dejale, tengo miedo de estos señores, dejale’, me dijo. Entonces yo agarré, me tranquilicé y pasé, porque o si no también me iba a pelear con ellos. Pasé de largo, y cuando me chocaron mi hija pegó un grito fuertísimo, hasta ahora está asustada”, refirió.