Alerta Mafe: Buscan a un hombre de 64 años desaparecido en Estero Cambá

El Ministerio Público autorizó la difusión de la alerta MAFE para solicitar la colaboración de la ciudadanía sobre la desaparición de un hombre mayor en la zona de San Lorenzo, Estero Cambá, distrito de San Juan Bautista de Ñeembucú.

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La Policía Nacional intensifica la búsqueda de Segundo López Rojas, de 64 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de septiembre en la localidad de San Lorenzo, Estero Camba, distrito de San Juan de Ñeembucú.

La denuncia sobre la desaparición fue presentada por su hermano, Hipólito López Rojas, y comunicada oportunamente a las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público.

Desde entonces, efectivos policiales realizan rastrillajes en distintos sectores de la zona con el objetivo de localizar al hombre.

Debido a las características del terreno, marcado por extensas zonas de esteros y sectores de difícil acceso, los agentes incluso utilizan caballos para ingresar a lugares donde resulta complicado desplazarse con vehículos.

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Hasta el momento, Segundo López Rojas continúa con paradero desconocido, mientras sus familiares aguardan información que permita establecer su ubicación.

El Ministerio Público autorizó además la difusión de la alerta MAFE a través de medios de comunicación y redes sociales, con el propósito de ampliar la búsqueda y solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Los investigadores señalaron que, hasta el momento, no se pudieron confirmar mayores características físicas ni la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Segundo López Rojas puede comunicarse al 911 de la Policía Nacional o al 130, correspondiente al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

La Policía continúa con el rastrillaje en la zona de Estero Cambá, mientras los familiares mantienen la esperanza de encontrarlo y lograr su pronto retorno a su hogar.