PJC: juez envía a prisión a supuestos miembros del PCC y la defensa pide la nulidad del procedimiento

El juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, informó que admitió la imputación por violación de la ley de armas, resistencia y asociación criminal contra los brasileños Diogo Silva Alexandre (20) y Pedro Paulo Leite De Jesús (25).

El magistrado señaló que los procesados se abstuvieron de declarar ante su juzgado y dio curso favorable a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el fiscal Emilio Álvarez.

El tercer detenido, un joven de 17 años, quedó a cargo de la jueza penal de adolescencia, Liz Gonçalves, quien informó que dispuso que el menor de edad guarde reclusión en el Centro Educativo de esta ciudad, dado que no cuenta con arraigo y por la gravedad del hecho investigado.

Asimismo, el brasileño que sobrevivió al ataque armado que derivó en la muerte de una pareja, identificado como Geovanne Matheus Rodrigues Martínez (28) e imputado por violación de la ley de armas, también fue remitido a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, por disposición del juez Álvaro Rojas.

La defensa de los detenidos pide la nulidad del procedimiento

El abogado Firmino Benítez, quien ejerce la defensa de Pedro Paulo Leite De Jesús, planteó un incidente de nulidad de actuaciones respecto al procedimiento de captura de los supuestos miembros del Primer Comando da Capital (PCC).

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Benítez alegó que el allanamiento para la captura se realizó sin contar con una orden de allanamiento y sin el acompañamiento de ningún representante del Ministerio Público.

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Sobre el punto, el juez Martín Areco manifestó que, teniendo en cuenta los plazos procesales para tramitar el incidente planteado, tiene tiempo hasta la próxima semana para resolver la cuestión.