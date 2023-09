ANR celebra hoy 136 años de fundación, dividida en el poder

La ANR, “la asociación de hombres libres”, conmemora hoy 136 años de vida institucional con una indisimulada división y malestar en la agrupación fundada por el general Bernardino Caballero el 11 de septiembre de 1887.

La agrupación política presidida ahora por el exmandatario Horacio Cartes invitó “cordialmente” a todos los correligionarios al acto protocolar que se llevará a cabo hoy desde las 8:00, en el Panteón Nacional de los Héroes, en Asunción, según refiere el escueto comunicado de prensa.

Respecto al aniversario del Partido Colorado, el diputado disidente Daniel Centurión (ANR, FR) indicó que el festejo no debe significar acercamiento con las personas que no defiendan los mismos criterios. Dijo que el Partido Colorado está por sobre los hombres y que la institución en el pasado ya tuvo tiempos oscuros que pudieron ser superados.

Centurión fue asesor del expresidente Mario Abdo Benítez, quien es el blanco de cuestionamientos de varios voceros cartistas.

Por su parte, el diputado disidente Mauricio Espínola (ANR, FR) dijo que Cartes fue electo por el voto popular y agregó que pueden existir diferencias, pero que “nadie se encuentra por encima del Partido Colorado”.

Seguidamente, expresó: “¿De qué sirve un presidente del Partido (Colorado) tan poderoso si no le defiende a su tropa? Aún no escuché al presidente del partido defender a un presidente de seccional que fue echado a la calle sin motivo alguno. Esa voz de respaldo que necesitan los colorados en su presidente del partido, hoy no existe, casi un silencio cómplice”, dijo Espínola.

Dijo que “cómo se festejará el aniversario con dirigentes colorados echados a la calle”. Espínola alude a la reciente destitución del exconcejal de Asunción Hugo Piccinini, actual presidente de la seccional N° 6 de la Capital, quien fue cesado del cargo de director general de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

