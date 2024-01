Temen que haya más afectados por constructora Hupi, que abandonó obra

C. los Gomeros 111, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia es la supuesta dirección de la oficina de Hupi Constructora SA en el país vecino. Atiende de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y su número de teléfono termina en 323, detallan los datos viralizados por los diferentes grupos de WhatsApp de los presuntos afectados.

Se trataría de una copia del “negocio” que existía en nuestro país y que tenía al frente a la citada empresa, cuyo representante es Carlos Rebollo Peralta. La mencionada compañía, de acuerdo a los relatos, supuestamente recibió anticipos y pagos AL CONTADO y EN EFECTIVO por proyectos de primera casa o departamento propio.

Lo cierto es que, según las denuncias, ahora no son reconocidos como copropietarios por las empresas que aparecían como aliadas. El caso más reciente es de Cadiem Administradora de Fondos Patrimoniales SA, donde el presidente del directorio es César Paredes.

Precisamente, Cadiem presentó una denuncia penal ante la Fiscalía luego de tomar conocimiento de cobros supuestamente realizados por Hupi y que no ingresaron al fondo de inversión para la construcción del proyecto residencial Las Orquídeas de la ciudad de Lambaré.

Según Cadiem, a inicios del año pasado se firmó contrato con la mencionada empresa para la construcción de la mencionada obra.

La denuncia relata que en el contrato refrendado se estipuló que la constructora Hupi debía tener un poder especial para realizar ciertos trámites. Sin embargo, según Cadiem, nunca se otorgó dicha autorización.

Lo cierto es que, luego de que Hupi Constructora abandonara la obra y Cadiem le rescindiera el contrato, aparecieron casos de personas que supuestamente pagaron AL CONTADO Y EN EFECTIVO por unidades habitacionales en la residencial Las Orquídeas.

El escrito de Cadiem afirma que esa clase de pagos no estaba previsto en el proyecto, atendiendo que las unidades de departamentos estaban dirigidas a beneficiarios de créditos bancarios en las condiciones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

“La información de que se realizaron pagos o anticipos a cuenta de los departamentos, de ser cierta, constituye una circunstancia sumamente grave ya que el supuesto monto derivado de los mismos y, mucho menos, las sumas equivalentes al total de las ventas de las unidades habitacionales, JAMÁS INGRESARON AL FONDO DE INVERSIÓN” (sic), dice la denuncia contra la constructora.

Cadiem insiste en que esas sumas de dinero percibidas por Hupi por las unidades de departamentos no se encontraban previstas en el proyecto y, consecuentemente, “TAMPOCO INGRESARON AL PATRIMONIO DEL FONDO DE INVERSIÓN”.

Cadiem afirma que ahora está en busca para contratar a otra constructora para culminar el proyecto habitacional y entregar a los beneficiarios, quienes, para ellos son las personas que accedieron a créditos AFD mediante dos bancos de nuestro país.

Habla de “ajustes”

Hupi Constructora SA, representada por Carlos Rebollo, emitió el viernes último por redes sociales un comunicado en el cual hablaba de “ajustes” en su estructura empresarial, además consignaba un número de teléfono y correo electrónico para obtener informes diarios sobre el avance de las obras.

Sin embargo, a través de esos contactos no hay respuestas con relación a los pagos no reconocidos y obras que ahora ya no están a cargo de la citada constructora, de acuerdo a los supuestos afectados.

Existe un temor generalizado de que más personas resulten afectadas por este modelo de negocio. Más aún ante las sospechas de que el representante de Hupi, Carlos Rebollo, supuestamente ya se habría ido de nuestro país.

Nuestro diario intenta desde hace varios días contactar con Rebollo Peralta para obtener su versión pero no tenemos retorno desde su número, con extensión internacional y terminación 4835.

Falta un adecuado marco regulatorio

La directora de Registros Públicos, Lourdes González, comentó a través de redes sociales que uno de los principales problemas en nuestro país es la falta de un adecuado marco regulatorio respecto a la modalidad de compraventa inmobiliaria denominada “en pozo”, “en verde” o “en ladrillo”. El posteo de la funcionaria fue en respuesta a una publicación sobre la situación de Cadiem y Hupi Constructora SA.

Empleados denunciaron lesión y evasión

A la denuncia de supuestos cobros AL CONTADO y EN EFECTIVO sin tener la “autorización” se suma el reclamo ante el Ministerio Público de al menos 19 exempleados de Hupi Constructora SA, representada por Carlos Rebollo Peralta.

El escrito bajo patrocinio de abogado es por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa, apropiación y evasión de aportes de la seguridad social.

El documento relata que los denunciantes habían sido contratados por Hupi Constructora para ejercer diversas funciones. Señalan que en el contrato estaba incluido el monto del salario, así también la inscripción en la nómina de asegurados aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS).

“El señor Carlos Rebollo Peralta, como CEO de la empresa, ordenaba y firmaba, mes tras mes, la planilla de pago de los salarios con EL DESCUENTO OBRERO DEL 9%. Sin embargo, la empresa Hupi, cuya cabeza del directorio es el Sr. CARLOS REBOLLO, solamente abonó 4 cuotas del APORTE OBRERO PATRONAL, consistentes a los meses de abril, mayo, junio, julio 2022″ (sic), menciona la denuncia de los exempleados.