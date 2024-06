Obispo del Chaco cuestiona a la clase política y dice que Chaqueñito debe ser amonestado por maltrato a funcionaria

La funcionaria del Congreso Tatiana Espínola expuso una grabación de una conversación que ella tuvo con el senador Vera, en la que él le reclamaba que ella “se haya puesto en su contra”.

El senador le dijo a la mujer: “No sos nada, sos una simple contratada. Te vas a ir a la mierda, sos una porquería y una basura ante mí”, conforme se escucha en la grabación que fue publicada por la funcionaria y que además fue admitida por el cartista luego de hacerse hecho público el problema, ya que pidió disculpas.

Ante esta situación monseñor Gabriel Escobar expresó su opinión y afirmó que el parlamentario debe ser amonestado porque humilló a la trabajadora, algo que no se puede volver a repetir.

“Se tiene que tomar cartas en el asunto, no solamente en una llamada de atención, sino que se tiene que hacer una amonestación como sacar el tema del goce de sueldo porque le tiene que doler a la persona para que aprenda y no vuelva a tratar mal a los demás”, refirió.

Señaló que muchas veces en nuestro país hay ciertas cosas que no funcionan porque simplemente no se maneja como corresponde el tema de la fiscalización, y por ende, no sirven las sanciones.

Se sancionan a personas que han hecho menos

El obispo cuestionó que muchas veces incluso las autoridades sancionan a personas que han hecho menos, y los que no han hecho casi nada en comparación de otros que ocupan sus sillas y se deben al pueblo e incluso tratan mal al pueblo.

“Estoy en contra de ello y espero que se tomen las debidas sanciones”, enfatizó.

El parlamentario debe dirigir el pueblo de forma honrada

Monseñor Escobar añadió que el parlamentario y todo paraguayo que ocupa un rol determinado tiene que dirigir la vida del pueblo y en primer lugar, ponerse en el lugar del otro.

“Ponerse en el lugar del otro significa asumir la pobreza, esa miseria y ser capaz de cambiar y mejorar eso. Y para sacar de la pobreza a la gente hay que ser un tipo honrado, transparente, ser capaz de poner orden donde hay que poner”, mencionó.

Sacar a los socios e hijos y colocar a los profesionales

“Hay que sacar a esos socios e hijos de políticos y poner a gente profesional, que realmente sean capaces de sacar adelante al país y que amen lo que hacen”, agregó.

De esta manera el obispo resaltó que con los últimos acontecimientos que se tuvieron de maltratos a funcionarios, se vio el ejemplo concreto de que a los parlamentarios les falta más humanidad.

“No quiero generalizar, pero para estar en un cargo y representar al pueblo hay que ser honrado y hay que tener humanidad”, subrayó el religioso.