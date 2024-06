Titular del Indi: “No tengo ninguna experiencia con compatriotas indígenas”

Luego del anuncio realizado por la vocería de la Presidencia de la República, sobre la designación del general (SR) Juan Ramón Benegas al frente del Indi tras la renuncia de Marlene Ocampos, el nuevo titular del Indi aseguró que no tiene experiencia con indígenas.

“No tengo ninguna experiencia con los compatriotas indígenas. Debo sí decir que tengo 26 meses en el África, he trabajado 14 meses en la República Democrática del Congo como observador militar, y 12 meses en la República de Sudán. Si bien son de otras culturas, otras tradiciones, no van lejos de lo que son los nuestros, eso es lo que he podido notar y me siento capaz de llevar adelante esta institución”, afirmó.

Lea más: Marlene Ocampos renuncia al Indi y asume un militar en su reemplazo

Agregó que el pedido específico del Presidente de la República es brindarles la mayor atención a los indígenas, por lo que aseguró que ni siquiera deberán acudir más hasta la institución y será la institución la que irá hasta las comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abrirán centros del Indi en el interior

Juan Ramón Benegas dijo que crearán dos o tres centros filiales del Indi en el interior, donde los indígenas podrán acercarse a hacer conocer sus necesidades básicas.

“La provisión de agua, de alimentos, acá la idea es que todo el aparato estatal trabaje en forma horizontal en beneficio de esa gente, porque solo es muy difícil, el Estado debe trabajar en una mancomunión de esfuerzos para llegar a los objetivos institucionales”, aseguró.

Contó que lo ideal es que la institución tenga una comunicación directa con los líderes, de tal manera a saber las reales necesidades y tratar de mitigarlas. Indicó que antes de ser designado como titular del Indi, estaba cumpliendo funciones en la asesoría de seguridad de la Entidad Binacional Yacyretá.