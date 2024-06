Rasmussen: “No se puede construir un proyecto democrático con los que no practican la democracia”

El titular del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, señaló que, aunque desconoce la estructura del Partido Cruzada Nacional, en cualquier agrupación política debe haber un tribunal de conducta que analice la situación y que una expulsión no sea por una decisión unilateral del presidente partidario. Esto lo dijo debido a la decisión de “Payo” Cubas de expulsar a su senador José Oviedo.

Lea más: Payo Cubas expulsa a senador de Cruzada Nacional: José Oviedo denuncia arbitrariedad

Aclaró que Patria Querida no está en conversación con “Payo” Cubas. Recordó que hace meses varios agentes políticos se reunieron en Caacupé. “Yo le aclaré que vamos a construir sobre un proyecto democrático y no sobre un proyecto en el que él llame a matar y asesinar ideas diferentes”, dijo Rasmussen sobre Paraguayo Cubas.

Destacó que existen claros mensajes de que no se puede construir un proyecto democrático con personas que no practican la democracia. “No es que no creen, sino que hacen alarde de que la democracia no es el camino. ¿Cómo vamos a unirnos a un proyecto democrático con gente que no cree en la democracia?”, resaltó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PLRA y Payo Cubas: Fleitas aclara que no habrá acuerdos si no “depone su actitud”

Destacó que Patria Querida trabaja para llegar al poder y, desde ahí, hacer los cambios. También señaló que llegar al poder de cualquier manera es peligroso, porque podría ser peor que el Partido Colorado.

Aclaró que Patria Querida no va a articular ni a acompañar ningún proyecto antidemocrático. “La Constitución está por encima de cualquier proyecto electoral. Lo que debemos cuidar es la democracia”, dijo.

En ese sentido, afirmó que Patria Querida va a dialogar con sectores democráticos. Expresó que la democracia garantiza muchos derechos como la libre expresión. “El día que no haya democracia y libre expresión, va a repercutir directamente en la gente”, concluyó.