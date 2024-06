Nueva polémica de Chaqueñito: Intendente dice que tuvo intenciones de responder, pero Chaqueñito eliminó mensajes

El intendente de Filadelfia, Claudelino Rodas, explicó que el audio filtrado en el que el senador, Javier Vera alias Chaqueñito le exigió explicaciones sobre el cierre de dos bodegas, en realidad es de la mitad del mes de febrero. Añadió que desconoce cómo se difundió el mismo, pues él no lo hizo público, pero supone que Vera compartió su audio a otra persona o grupo y de ahí se habría viralizado, según comentó a ABC Color.

Contó que un domingo al mediodía de aquel mes, recibió unos mensajes de audio del legislador, en el que este le solicitaba también información sobre los motivos de la clausura de dos bodegas.

Según Rodas, en el momento en que vio los mensajes, no quiso responderlos de forma irresponsable, pues prefería pasarle los antecedentes concretos, el lunes desde su oficina.

Pero el primer día hábil de la semana, cuando quiso responderle, ya con documentación en mano sobre las bodegas, encontró que “Chaqueñito”, había eliminado los mensajes.

Estaba dispuesto a responder al senador

El intendente dejó en claro que pese a que el pedido no fue por nota formal, aún así estaba dispuesto a responderle al parlamentario, pues su gestión es pública y no tiene nada que ocultar, pero como desde el contacto del senador observó que ya no aparecían los audios, decidió dejar sin efecto la explicación. Vera nunca más volvió a comunicarse.

La autoridad ejecutiva explicó que estas clausuras fueron ordenadas por una jueza, ya que ambas bodegas se excedían en el horario reglamentario para el expendio de bebidas.

En este sentido, dijo que él se limita a cumplir las ordenanzas municipales. “Estas bodegas ya venían siendo oficiadas porque estaban incumpliendo con las disposiciones de la ordenanza municipal”, mencionó el jefe comunal.

Una jueza había dispuesto el cierre

Entonces, tuvieron dos procedimientos anteriores y a la tercera intervención remitieron los antecedentes al Juzgado de Faltas, anexando informes, por tanto, la jueza de Faltas dispuso la clausura de ambos locales por 90 días. Actualmente están operando con normalidad y respetando la ordenanza.

El intendente enfatizó que está obligado a hacer cumplir las ordenanzas y no puede pasar por alto a dos que estén incumpliendo las disposiciones.

El administrador de Filadelfia admitió que le molesta un poco recibir este tipo de mensajes, pero como en su función debe estar preparado para este tipo de desafíos, trató de tomarlo bien.

