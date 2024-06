Obispo pide a “Chaqueñito” que renuncie de Comisión Indígena y que sea sancionado por 30 días

El senador Javier Vera, alias “Chaqueñito”, al parecer estaría considerando su “reincorporación” a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta luego de presentar su renuncia debido a los cuestionamientos en su contra por maltratar y amenazar con el despido del Congreso a la funcionaria Tatiana Espínola.

“Los pueblos indígenas son paraguayos y que no se olvide Chaqueñito que él es paraguayo y en su sangre tiene la raza guaraní de los pueblos indígenas. A nadie le podemos denigrar o tratar como él trató”, refirió esta mañana monseñor Gabriel Escobar, obispo del Chaco.

“Podemos estar nerviosos o pasar momentos difíciles, pero en el lugar de trabajo no puedo rematar de cualquier forma y sobre todo con el personal. Todos nos debemos respeto. Mientras no haya sanciones o castigos, en vez de irnos para adelante vamos a ir para atrás, un retroceso”, prosiguió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Chaqueñito” recibirá “amonestación fuerte” tras amenaza a funcionaria del Congreso, según senador cartista

“Chaqueñito” debe renunciar a Comisión Indígena

El sacerdote afirmó que “Chaqueñito” no tiene altura moral para ser parte de la Comisión, por lo que le aconsejó desistir en retornar.

“El consejo que le daría al señor senador es que dé un paso al costado, que no se deje llevar por lo que le dicen. Él, con su amor propio y respeto, tiene que reconocer el gran error que tuvo al denigrar a la secretaria de los pueblos indígenas y que busque otra comisión”, dijo.

También pidió a los colegas del senador que lo sancionen por 30 días sin goce de sueldo. Resaltó que no basta con una amonestación que se había anunciado.

“No basta una sanción moral o escrita, también estoy de acuerdo con sanción de 30 días sin goce de sueldo”, mencionó.

Lea más: Amonestarán a Chaqueñito por amenaza a funcionaria

Nombramiento en Indi

Escobar también se refirió al nombramiento del Gral. (SR) Juan Ramón Benegas como titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). “No podemos poner a personas que van a estar experimentando. No sé, me llama la atención la designación y no porque sea militar. Llama la atención. Dios quiera que tenga una buena gestión”, expresó.

Igualmente, señaló que esperarán a analizar su gestión y resaltó que a los pueblos indígenas les urgen políticas públicas oportunas porque están sufriendo.