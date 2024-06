Diputados buscan datos sobre litio en el Chaco

Los parlamentarios pidieron los documentos sobre la concesión de exploración a la empresa canadiense y las firmas asociadas. Así como los permisos de explotación y permisos con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

La Cámara Baja también pretende saber cuánto es el dinero que el Estado paraguayo recibirá por cada tonelada de litio extraído del Chaco. Además saber qué otro mineral se está buscando en el Chaco y las ganancias que dejaría al país en dicho proceso.

Mineral Atenea, Paraguay Lithium, Chaco Lithium, Guaraní Lithium y Roca Lithium son las empresas que -asociadas a Valdor Technologies, de Canadá- forman el holding Chaco Minerals, cuyos trabajos de prospección de litio en la Región Occidental arrancaron en diciembre del 2023.

Según los antecedentes, el boom del litio comenzó en el 2012 y su precio, aproximadamente, estaba en US$ 3.000 la tonelada, pero entre el 2022 y el año pasado llegó a US$ 80.000 la tonelada debido a la falta de stock. Sin embargo, actualmente está estabilizado alrededor de los US$ 15.000 la tonelada. En tanto que el costo de producción es de US$ 4.000 dólares, según los datos.

El diputado Rubin indicó en su pedido que desea saber el beneficio económico que tendría el Estado paraguayo con el proceso de explotación de litio y en que sería invertido el dinero recibido.

El viceministro de Minas y Energía Bejarano tiene 15 días hábiles para acercar las documentaciones a la Cámara Baja.