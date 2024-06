Filizzola afirma que Senado comete un “grave ataque a la transparencia”

A penas se tomó la decisión en Cámara de Senadores, el legislador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, posteo: “grave ataque a la transparencia y al derecho a la información pública. Acaban de enterrar la ley que pretendía un enorme avance en materia de información pública. Votaron con suficiente mayoría para aceptar el veto parcial del Presidente Santiago Peña y un minuto después se desentendieron para promulgar la parte no objetada”.

En contacto con ABC Color, el parlamentario dijo que se trata de un proyecto de ley que se aprobó en el periodo pasado en el que se modificó para ampliar la Ley de Acceso a la Información Pública. La propuesta es que el ciudadano/a pueda pedir datos de varias instituciones públicas a través de portales web y estos entes estarán obligados a cumplir con el pedido.

“Esta ley fue vetada parcialmente por Peña, porque se exponían informaciones de personas privadas. Llegó el veto y como vimos que toda la parte positiva quedaba, comisiones dictaminaron aceptar el veto parcial. Entonces, el Congreso tenía que promulgar la parte no vetada. Ellos, para boicotear, lograron la aceptación del veto y fundamentan que los presidentes de comisiones, recomiendan que se promulgue la parte no objetada”. indicó.

Lamentó actuación de varios senadores

Filizzola agregó que a la hora de votar, votaron por aceptar el veto parcial y por separado se debía votar para promulgar la parte que no tenía objeciones y ahí no votaron y se necesitaba una mayoría especial. “Quedará el veto y no se promulgará la parte no objetada con lo que toda la ley queda sin efecto. Fue de manera aviesa y no nos dimos cuenta porque los dictámenes señalaban aceptar el veto y promulgar lo objetado”.

Enfatizó que no hubo mayoría calificada para que promulgar la parte no vetada y solo se votó por aceptar el veto. Apuntó directamente a los miembros de bancadas que daban los votos necesarios. “Propusieron una cosa pero votaron otra”, concluyó.