CIDH: jurista asegura que el perfil de Diego Moreno está “sobrecalificado” para el cargo

El conocido abogado Roberto Marcial González considera que como país se tiene la brillante oportunidad de ocupar un espacio que estaría representado por el jurista mejor formado en la actualidad en Paraguay. “El perfil de Diego Moreno está sobrecalificado para el cargo” de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo.

Un panel independiente de expertos puso en duda la independencia y experiencia en materia de derechos humanos del postulante paraguayo, Diego Moreno, hermano del asesor jurídico de la Presidencia y cuñado del ministro de Economía.

“Yo estoy a favor del trabajo que realiza la Corte Interamericana y el sistema supranacional en la promoción de derechos humanos, pero eso no significa que estén exentos de críticas”, manifestó.

Respecto a Diego Moreno, indicó que se trata de una persona que está a la altura de las circunstancias, ya que se ha formado de manera comprometida, decidida y coherente.

“Realmente es muy cuestionable lo que este comité de expertos, que carece de legitimación democrática, pueda señalar”, cuestionó.

Indicó que con una mentalidad colonialista buscan bajar línea y decir que nuestra Constitución tiene que subordinarse a la Corte Interamericana; sin embargo, “existe un gran trecho”, ya que el modelo constitucional establece que por encima de todo está la Constitución.

Explicó que el control de constitucionalidad tiene límites que deben ejercitarse dentro de los márgenes y las fronteras. “Aquí, la última palabra constitucional la tiene el Paraguay, por la forma en la que fue concebida nuestra Constitución”.

También manifestó que el destrato ya no es sólo hacia la persona del jurista Diego Moreno, sino hacia todos aquellos que confían en el sistema interamericano, que creen y defienden los valores de la democracia.

“La Corte debería dar el ejemplo desde todos aquellos pequeños espacios funcionales a esta burocracia, muy cuestionable hoy, como el comité de expertos”, indicó.

Evaluación es determinante

Afirmó que la evaluación del comité de expertos es determinante en este caso porque es política y se mueve por intereses, por lobby y aliados estratégicos.

“A Paraguay no se le registra a nivel mundial, no se le registra a nivel regional, así que el peso que puedan tener los lobbies de países como México, Argentina o Colombia es mucho más riguroso que el nuestro, para las cosas buenas y no tan buenas. Los expertos pueden inclinar la balanza”, expresó.