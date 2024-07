Cámara de Senadores dictaminará sobre la expulsión de Kattya González

El exsenador Sergio Godoy (ANR, HC), quien fue designado por el titular del Senado, Basilio Núñez (ANR, HC) como asesor jurídico de la presidencia de la Cámara Alta, no quiso aventurar ninguna opinión con respecto al sentido del dictamen que emitirán sobre la providencia de la Corte en el caso Kattya González con el argumento de que aún no cuenta con el expediente.

Al ser consultado si garantizaba la imparcialidad de su dictamen jurídico, pese a que su movimiento (Honor Colorado liderado por Horacio Cartes) fue el principal promotor de la destitución de Kattya González (PEN), Godoy contestó que su trayectoria en la función pública son las que hablan. “A uno se le juzga por los hechos”, añadió.

Sobre el cuestionamiento de Kattya de que el Senado no puede emitir un dictamen porque no fue unánime la decisión de expulsarla de la Cámara, Godoy respondió que, si está en el expediente, es relevante, si no está, no es relevante para el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dijo que deben analizar la pertinencia o no del traslado que corrió la Corte al Senado y analizar todas las cuestiones. Mencionó que previamente ya estuvo conversando con los asesores externos Marcos Köhn Gallardo y Emilio Camacho al respecto.

Lea más: HC desacataría fallo de Corte que favorezca a Kattya: insiste en que no puede devolverle investidura

En cuanto a eventuales acciones que tomen, sea recusar a algunos de los ministros de la Corte, Godoy indicó que cualquier decisión será con la Cámara.

La Sala Constitucional invoca el artículo 554 del Código Procesal Penal que establece ocho días hábiles que se cumple el miércoles 31 de julio a las 09:00 para contestar la providencia. No se descarta que el dictamen sea puesto a consideración del pleno como procedieron en otras ocasiones con el caso del desdesafuero de los senadores cartistas Erico Galeano y Hernán Rivas y el opositor Rafael Filizzola (PDP).

HC ya bajó línea contra Kattya González

Antes de asumir la presidencia del Senado, Núñez ya había adelantado que no acatarían un eventual fallo de la Corte a favor de Kattya, bajo el argumento de que la máxima instancia judicial no puede inmiscuirse en las decisiones de otro poder del Estado.

Incluso, señaló que respetaban la decisión de la fiscal general adjunta, Artemisa Marchuk, que recomienda a la Corte la declaración de inconstitucionalidad de la expulsión de la exsenadora, pero que no comparte. A la par, la oposición anunció que harán una campaña para el retorno de Kattya a su banca.