Luchadora anticastrista pide romper el “silencio cómplice” contra las dictaduras

- ¿Qué hay de nuevo de Cuba? ¿Tanto tiempo de lucha, de búsqueda de justicia pero todo sigue igual?

- En realidad las cosas están todavía peor para la gente, para el pueblo, tanto económicamente como en represión política. La crisis social está alcanzando una escala humanitaria. La mayoría de las familias cubanas tienen hoy electricidad solo algunas horas al día. Hay muchísimas familias en varias regiones del país que tienen acceso al agua corriente una vez a la semana, a veces cada 15 días...

- ¿Hasta ese punto?

- La situación es crítica realmente. Es una situación forzada desde el poder. Es impuesta por el régimen cubano y a eso hay que sumar el hambre y la represión.

- ¿Cuántos presos?

- Hay 1.100 prisioneros políticos en Cuba en este momento. Hay más presos en Cuba que en el resto del continente, incluyendo Nicaragua, Venezuela y Bolivia. A pesar de la represión las protestas continúan. De hecho hubo más protestas que el año anterior. El año anterior hubo protestas masivas. En el verano del 2021 el Oriente del país salió a la calle reclamando libertad. La gente y el pueblo en general declaró que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura pero la dictadura se aferra al poder con represión pura y dura.

- Se pensó que todo podía acabar con la desaparición de los Castro pero eso no sucedió...

- Es cierto. Murió Fidel pero la familia Castro sigue en el poder. El señor que está hoy al frente, (Miguel) Díaz Canel, es un títere civil que tienen los Castro en la Presidencia. El no toma las decisiones...

- ¿Quién entonces?

- Mi país está gobernado por un aparato de inteligencia que maneja la familia Castro y un grupo de generales. El Gobierno de Cuba sigue siendo un conglomerado militar manejado por los Castro. Ellos siguen aferrandose al poder de manera ilegítima y, en base a la represión y la violencia.

- ¿Cuáles Castro? El principal ya murió. El hermano, Raúl, tiene más de 90 años (93)...

- Y bueno, Fidel ya murió anciano (cuando tenía 90 en el 2016) pero estuvo ahí en el poder hasta que dejó de existir. Lo sucedió su hermano Raúl que hoy sigue ahí arriba acompañado de miembros de su familia. Están los hijos y hasta sus nietos en todas las posiciones de poder...

- Como una hacienda...

- Ahí están los hijos, Mariela Castro, Alejandro Castro, inclusive su nieto que es su escolta personal. Se lo conoce como “el Cangrejo.” Su nombre es Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Esa familia junto con un grupo de generales que ya son octogenarios más y continúan en el poder en Cuba y continúan también a la cabeza del conglomerado militar. Ellos controlan el 75% de la economía y el resto es prácticamente estatal, por tanto también están controlado por los militares.

- En Paraguay ustedes promovieron unas manifestaciones en ocasión de la asamblea de la OEA...

- Fue una movilización en contra de la prisión política en el continente. Fue en el día internacional contra la tortura. Fue en la Plaza de los Desaparecidos. Hay muchos prisioneros políticos que están siendo torturados en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Nos manifestamos más de 80 jóvenes. Fue una ceremonia con liberación de globos blancos como símbolo en demanda de la liberación inmediata e incondicional de los prisioneros políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua y también hay que agregar a Bolivia. Esta condición debía estar en la declaración final de esta 54 asamblea general. Es uno de los reclamos fundamentales. Si los Estados no levantan la voz por los perseguidos políticos en la región, quién lo va a hacer. Los jóvenes de las Américas exigimos que los Estados sean los que levanten la voz. Por eso vinimos a manifestarnos...

- ¿Hay predisposición? ¿Hay interés de los gobiernos o prevalece la política del avestruz, se esconde la cabeza para no involucrarse, para no comprometerse?

- La normalización de la opresión es muy peligrosa. Gran parte de los gobiernos de las Américas es culpable por la normalización de la opresión en Cuba y de la dictadura en Cuba. Normalizar el régimen cubano ha traído como consecuencia que hoy ya no se lo mire como lo que es, una dictadura. Hoy ya son tres. Se sumaron Venezuela y Nicaragua. No se podría explicar la dictadura instalada en Venezuela y Nicaragua sin la injerencia del régimen cubano, de ninguna manera.

- ¿Porqué callan?

- Realmente hay muchos Estados que prefieren callar la opresión que sufren los ciudadanos en estos tres países. Hay honrosas excepciones en la región pero no podemos permanecer indiferentes. Nuestro objetivo al venir a hacer escuchar nuestra voz en esta asamblea general es romper con el silencio cómplice.

- No hay una sanción que les conmueva. ¿Cómo se puede conseguir que estos regímenes paren de violar los derechos humanos?

- Las dictaduras solo responden a la presión. El papel protagónico lo tienen nuestros pueblos. El rol protagónico para terminar con la dictadura comunista en Cuba lo tiene el pueblo cubano y el pueblo cubano lo está ejerciendo pero necesita el apoyo de la comunidad internacional. No es posible que reciban a los Castro y a Díaz Cánel (el Presidente) como si fueran legítimas autoridades cuando el pueblo cubano jamás ha votado por ellos. No es posible que se mantengan relaciones comerciales normales con una dictadura que niega ese desarrollo comercial a su propio pueblo...

- Pero nadie los sanciona...

- No es posible que si hay un sistema interamericano que tiene mecanismos para presionar, o al menos para promover y defender la democracia de los pueblos, eso no se use contra los dictadores que gobiernen con absoluta impunidad. Estos regímenes sí son sensibles a la presión internacional, sí son susceptibles a las sanciones, sobre todo cuando hablamos de un régimen corrupto y criminal que mantiene al pueblo en la miseria y que necesita del apoyo internacional para sobrevivir.

- ¿Cómo se puede entender esa diferencia que hay entre las sanciones que recibe el régimen de Putin por la Guerra en Ucrania y la falta de castigo sus satélites que le responden en Latinoamérica?

- Es un doble standard vergonzoso. Se ha condenado al régimen de Putin pero aquí el régimen cubano no solo comete crímenes de lesa humanidad en Cuba y en Venezuela. El dictador venezolano es acusado por los venezolanos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y los comete en las cárceles y en la tortura, pero además el régimen cubano está involucrado en el envío de al menos 3000 cubanos al frente en Ucrania a pelear al lado del ejército ruso. En este momento hay soldados cubanos en Ucrania peleando con la bandera rusa. A ese nivel es la complicidad y el apoyo de la agresión rusa en Europa desde el régimen cubano.

- ¿Qué costo político tienen? Ninguno.

- Muy poco costo político, muy poco costo económico y muy poco costo público internacional. Esa es una de las razones por las cuales es tan difícil que los pueblos podamos iniciar una transición democrática, porque el silencio cómplice de muchos en la comunidad internacional y especialmente en los Estados de las Américas, varios de esos Estados con su silencio y, a veces incluso con su complicidad y, a veces incluso con su apoyo, están ayudando a perpetuar estas dictaduras criminales.

- ¿Qué recomienda usted para debilitarlos?

- No nos queda más que plantarnos frente a los Estados miembros de la OEA desde el foro Sociedad Civil y decirles muy claramente que nosotros esperamos que nuestros países exijan a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua el cese de la represión y la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, que los Estados exijan al régimen cubano que adopte las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró al régimen cubano responsable por el asesinato de mi padre hace 10 años...

- Oswaldo Payá. ¿No se supo más de su caso?

- No. Lo asesinaron el 22 de julio de 2012 en un suceso que hicieron aparecer como accidente. La Comisión Interamericana ha hecho un llamado a los Estados miembros a que usen todas las herramientas, todos los mecanismos del sistema interamericano, mecanismos de presión hacia los Estados que se constituyen en una amenaza a la estabilidad democrática, a la libertad, a la paz como es el régimen cubano. Entre esos mecanismos está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

- ¿Cómo se puede entender que ellos se prevalecen de lo que hacen, entablando relaciones hasta con regímenes declarados terroristas como el Afganistán de los talibanes, mofandose de lo que llaman “el imperialismo” y todo lo que representa Occidente?

- Estos interrogantes tienen que responder los Estados de las Américas que callan ante esta realidad.

- Permanecen incólumes a pesar de tantas denuncias...

- En el caso cubano ellos llegaron y se impusieron por la fuerza (en 1959) y se han mantenido hasta hoy por la represión y la violencia y también por el abandono de la comunidad internacional al pueblo cubano. En estos momentos la isla ha tocado fondo. Estamos al borde de un Estado fallido. El pueblo está luchando por la libertad en las calles en una lucha pacífica no violenta, la única manera que puede hacerlo.

- ¿La oposición?

- La oposición, la sociedad civil estamos listos para hacer la transición a la democracia. Desde “Cuba Decide”, que es nuestro movimiento, desde nuestra iniciativa proponemos un camino para que esa transición sea ordenada, que sea de acuerdo al derecho internacional con la realización de un plebiscito vinculante. Pero necesitamos el apoyo de por lo menos algunos países de la comunidad internacional en combinación con la movilización ciudadana para forzar a esos criminales a someterse a la voluntad del pueblo e irse. Eso lo podemos hacer y estamos en condiciones de hacerlo pero debemos reconocer que desde el exterior el apoyo es insuficiente.

- Finalmente, cuál es la flaqueza, porqué la vacilación de los demócratas...

- Yo creo que los pueblos también tenemos una responsabilidad en las Américas que es exigir a los gobiernos que no sean cómplices de las dictaduras y que actúen en apoyo de la democracia del pueblo cubano y del nicaraguense y del venezolano, porque las dictaduras, cuando no están desapareciendo se están expandiendo. Así que la amenaza es para toda la región...