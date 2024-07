“Sensación del poder está en otro lugar”, afirma Juan Afara

El senador colorado disidente Juan Afara dijo que la crisis se van a dar en el Gobierno de Santiago Peña y en Partido Colorado. “Cuando hay ambivalencia, cuando hay dualidad se viene la crisis y de repente pueden haber grandes crisis, ojalá que no se de”, dijo en visita al estudio del programa “No Tiene Nombre”.

Indicó que si se deja gobernar a Peña tendrá un buen gobierno. “Él tiene mucho conocimiento, está con herramientas modernas, creo que puede hacer un buen gobierno y eso va a ser bueno para el partido y para el país”, dijo el senador.

Asimismo, afirmó que se percibe que hay técnicos en cargos políticos. “Lo político se elige, pero lo técnico se designa”, dijo y señaló que si no funcionan los técnicos lo que se debe hacer es cambiarlos.

Cuestionó el castigo y la falta de respeto entre los colorados y recordó que se vienen las elecciones municipales. “La división no trae nada saludable”, dijo y afirmó que el Partido Colorado está intacto en el interior, pero no así la dirigencia.

“Hay dirigentes muy nuevos que tienen otra conducta. Yo tengo una línea y no varío mi línea de conducta y mi posición política, no me voy, no vengo, creo que en algún momento va a valer y se va a ver y distinguir a la gente que tiene esa posición”, dijo el parlamentario.

También afirmó que cuida su conducta y que “las inconductas dentro del partido están socavando la institucionalidad partidaria”, dijo Afara al señalar que muchos buscan sacar su propio beneficio. También negó que haya sacado provecho personal del partido.

Pases a la ANR

En alusión a la afiliación del senador expatriaqueridista Orlando Penner al Partido Colorado, como regalo de cumpleaños al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el senador colorado disidente cuestionó que los pases a la ANR no se den por convencimiento.

“Estamos convirtiendo la institución política en un equipo de fútbol, tiene que haber convencimiento para que el partido esté convencido en su institucionalidad partidaria”, dijo el parlamentario quien dijo que fue el firmante de la afiliación de Peña en la Junta de Gobierno.

Afara salió a favor de la gestión de Mario Abdo Benítez y dijo que no vio con buenos ojos que se ataque a otro gobierno colorado en el informe de gestión de Peña. Indicó que no quiere mirar el retrovisor y reconoció que también se hicieron cosas buenas. Nadie puede sacarle mérito al que se fue y si hay algo que juzgar para eso están las instituciones, hagamos la denuncia”, manifestó.